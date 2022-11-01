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今年地震好活躍！專家：規模六以上共10起「創逾百年第三紀錄」

地震,6.8強震,918地震,花蓮,玉里,高寮大橋,空拍（圖／記者林振民攝）

▲今年地震特別活躍，圖為918強震造成大橋斷裂。（圖／記者林振民攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣今年以來地震非常活躍，今（1日）天發生3起地震，最大規模達到5.7，昨（10/31）天小區域與有編號地震更總計有7起，中央氣象局前地震中心主任郭鎧紋指出，今年台灣地區地震的確很活躍，根據中央氣象局最新統計資料，今年以來規模六以上地震達到10起，創下1900年至今第三多記錄，等於是123年來第三多的歷史記錄，僅次於921當年的15起與1951年的13起。

今年台灣地區地震頻傳，民眾好似坐在海上的船隻，上下左右搖不停，今年918的強震讓民眾印象最深刻，另外，昨天就有6起小區域地震，還有1起有編號的規模5.0地震，今天更接連發生規模4.1、4.4、5.7地震。

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▲台東發生地震。（圖／氣象局）

▲今天下午宜蘭外海發生規模5.7地震。（圖／氣象局）

氣象局前地震中心主任郭鎧紋表示，今天下午這起規模5.7地震，屬於隱沒帶的地震，由於深度很深、超過100公里，這種地震在東部很常見，而昨今兩天雖然有10起地震，但多發生在台灣經常發生地震的區域，而且規模都不算大，所以民眾不用特別擔心。

不過，郭鎧紋分析，今年台灣地區地震的確特別活躍，根據氣象局最新統計資料，今年1到10月，規模六以上地震達到10起，創下1900年至今第三多記錄，等於是123年來第三多的歷史記錄，僅次於921當年的15起，以及1951年縱谷地震系列的13起，在剩下2個月時間，數字是否會進一步改寫，則還要再觀察。

▼前地震測報中心主任郭鎧紋。（圖／記者呂佳賢攝）

▲氣象局前地震中心郭鎧紋指出，今年地震的確比較活躍。（圖／資料照片）

雖然今年地震特別活躍，但郭鎧紋認為，今年地震大多發生在東部，造成損害也遠不及上述兩年的損害顯著，整體來說，台灣本來就是一個地震偏多的區域，民眾要留意，但也不必「杞人憂天」，畢竟地震是無法預測。

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