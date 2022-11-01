【廣編】全球首創實體數位黃金問世　科技黃金精品打開元宇宙

▲有火星人M.Taira之稱的莊連豪和超模為火星祭拉開序幕。

圖、文／萬豪實体數位黃金公司提供

受到國際情勢與央行升息等因素影響，民眾的錢變得愈來愈薄，日常支出開銷皆上漲的情況下，想要找到抗通膨同時又能保有收藏價值的產品更是難上加難。有鑑於此，將具有保值功能的貴重金屬-黃金，結合藝術家的創作、NFT加密及APP軟體應用後，所隆重推出的「DEg 高科技黃金藝術卡」於焉誕生！其原料來自國際最大瑞銀集團UBS 9999純金條所鑄造，未來並計劃以NFT做身分驗證，達成一諾千金的理念。發行公司也於111年11月1日下午1點11分舉辦火星祭，正式發表該劃時代的黃金精品。

火星祭活動中，宣佈經由擁有一百多項（歐、美、日、台）國際技術專利的高雄市電腦商業同業公會理事長莊連豪，獨家授權萬豪公司，並共同開發建置完整之雲端服務系統及 APP 應用軟體；其中整合數位科技、區塊鏈、5G AIot、NFT2.0、文創藝術、樂活生活、投資理財、宗教文創等多元應用，將太極理論與實體、虛擬數位轉化融合，包括黃金藝術化、科技封裝及晶片卡感應發光，打造全球獨步的技術“元宇宙之鑰「Deg 實体數位黃金」”。

素有火星人M.Taira之稱的莊連豪表示，本次活動亮相的DEg黃金藝術卡，結合數位與實體的NFT 2.0產品，結合最新 AI 晶片科技，透過薄如信用卡的卡片「DiDi」感應連結APP後，消費者就能讀取影音訊息，後續也將持續解鎖更多元的功能，體驗超乎想象的美感與應用。