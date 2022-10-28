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最前端收藏DEg實体數位黃金　「DiDi」開心感應通往財富自由打開元宇宙

消費中心／綜合報導

物價上漲、央行升息再加上國際情勢影響，想要抗通膨保住口袋裡的錢，除了看緊荷包，買進保值黃金也是一招。無論身處哪個時代，市場環境如何變動，黃金被視為具有價值的避險資產，一般最常見是購入金條首飾等實體黃金來珍藏，隨著交易模式多元化衍生，黃金存摺、黃金ETF、黃金期貨等其他投資方式也很熱門，不過現在有更新選擇的黃金藝術商品，只要「DiDi」開心感應，就能體驗到最前端的收藏，開展通往財富自由的曙光。

很多人喜歡買黃金，不只是被金光閃閃的迷人貴氣吸引，更因為本身值錢、保值能力強，重要時刻可作為替代性貨幣，用來規避風險，一直以來，是交易上很受歡迎的貴金屬。目前市面黃金買賣主要分為「實體黃金」與「非實體黃金」兩大類之外，DEg（Digital Exchange gold）實体數位黃金一出現後，獨特設計為黃金藝術品賦予全新應用層次的價值，也打破大眾對黃金僅是商品或投資工具的既定印象以及黃金的能量想像。

至於什麼是DEg實体數位黃金？其實就是「實體黃金＋NFT區塊鍊技術＋實體藝術作品」的黃金科技精品，使用國際瑞銀集團UBS 9999黃金條塊頂規品質黃金鑲嵌於卡片後，能把黃金放入皮夾帶著走。每一塊DEg都有實體最少1g黃金為主題，結合「獨家科技封裝專利技術」與「NFC無電發光感應防偽辨識功能」，不僅具抗氧化常保黃金光澤，透過具NFC感應功能可快速讀取DEg卡片相關資訊，更有獨創全球唯一設計專利，不靠電池就能感應發光，以及三道防偽技術保護財富安全無虞。

萬豪實体數位黃金（圖／翻攝自DEg品牌官網）

▲將純度9999頂規品質黃金鑲嵌於卡片，「DEg 高科技藝術卡」為黃金藝術品賦予全新應用價值。（圖／翻攝自DEg品牌官網）

結合科技並使用黃金當裝飾的「DEg高科技藝術卡」，在市場首發亮相後，立刻掀起話題討論熱潮，實體數位黃金為行家帶來截然不同的使用體驗，更方便作為精品、紀念品來收藏，或是送禮也很有意義，尤其特別適合新手擁有自己的第一張「黃金卡」。以「人文、藝術、新科技」重新詮釋黃金，主要來自於火星集團萬豪實体數位黃金公司自行開發打造，以多項獨創國際專利技術限量創作，如12星座、12生肖、時來運轉、四象盎然、與神同行、一手好牌系列等火星幣或金字塔雙郵，都是目前正熱的數位黃金藝術作品。

其中，萬豪實体數位黃金公司對於黃金原料品質的重量、成色要求絕不妥協，慎選黃金原料供應廠商與製造商，使用全球最大銀行瑞銀集團UBS國際認證的頂級黃金品質，因此具有全球唯一黃金生產履歷，並提供黃金永久保固服務；不只要有極致的製造品質，每一張「DEg高科技藝術卡」更有獨特唯一數位防偽編號，必須層層把關、嚴格控管才能出品，放心入手黃金新科技商品。DEg正品販售唯一通路在Mars 135 APP獨家販售，未來在Mars135精品兌換區還將設元宇宙Mars Mall入口以及數位火星幣使用。

萬豪實体數位黃金（圖／業者提供）

▲11/1參加「火星祭傳奇」活動，打開你的元宇宙。（圖／品牌提供）

想了解更多DEg，打開元宇宙嗎？快來參加11/1在萬豪酒店舉辦的「火星祭」活動，當日不限任何主題，歡迎蘿莉塔、Coser一起來盡情展現自我，憑動漫祭票根或Cosplay完妝精緻裝扮，即可免費入場同歡（限排隊前300名），另有12超模走秀演出，活動現場開心送抽金幣與最新款手機iPhone 14、Galaxy Z Flip4，現場下載並註冊Mars 135 APP，即送5顆數位火星幣，可兌換榮町國際動漫祭限量精美好禮，送完為止。
手刀參加報名 https://bit.ly/3DDxluS

更多 DEg 品牌介紹可見官網或在手機下載 Mars 135 App ►https://www.mars-deg.com/tw

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