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啟動救護新紀元！台東邁向5G智慧化　今發表資訊建置系統

▲台東縣消防局邁向5G智慧化，今發表資訊建置系統 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣消防局邁向5G智慧化，今發表資訊建置系統 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「當救護車到達現場時，治療就應該開始」，為全面提升消防救災救護效能，台東縣消防局爭取經費建置一套緊急救護5G資訊系統，並於28日舉行發表活動，以影片介紹緊急救護5G資訊系統之架構與功能，同時以救護情境演練方式，實際展示系統現場即時影像與生命徵象評估等資訊之傳送、醫師即時通話給予醫療指導、以及通知醫院預先做好患者接收準備等功能。

▲台東縣消防局邁向5G智慧化，今發表資訊建置系統 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

副縣長王志輝表示，4年來縣府團隊與消防局積極爭取經費，建置緊急救護5G資訊系統，當遇到必需與時間賽跑的急症時（例如：OHCA、急性腦中風、急性心肌梗塞及重大創傷等），除了高級救護技術員（EMT-P）在救護現場便能依「預立醫療流程」進行插管、給藥、手動電擊等高級心臟救命術相關處置外，透過這套系統，能將救護現場資訊即時提供給醫師，並即時回饋給予醫療指導，以及醫院預先做好患者接收的準備，使到院前與到院後的無縫接軌，讓生命搶救之鍊的各環節緊密相連，爭取患者最大的生機，達到每當救護車到達時，緊急傷病患的急救治療就開始啟動之目的。

▲台東縣消防局邁向5G智慧化，今發表資訊建置系統 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

根據台東縣消防局的統計，2021年包括重大創傷、OHCA等4大急症件數就有1098件，成立高級救護隊及5G傳輸系統後，已把到院前OHCA傷病患的急救成功率，從5%提升到34%。

台東縣消防局強調，緊急救護5G資訊系統也跟三軍總醫院合作，在救護車上導入心電圖判讀警示系統，在病患到院前可藉由心電圖AI輔助回傳判讀結果，也讓醫院端啟動相關治療程序，爭取黃金救命時間。

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