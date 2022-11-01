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槍彈通關系統平台上線！進出口槍彈零件E化納管杜絕黑數

▲警政署「槍砲彈藥簽審通關系統」1日正式上線運作，可望提升國內槍枝進出口管理效率。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署「槍砲彈藥簽審通關系統」1日正式上線運作，可望提升國內槍枝進出口管理效率。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣近來槍擊案頻傳，不少鄉民閱讀相關新聞均自嘲「台灣只剩我沒槍」，警政署基於維護民眾治安，提升關務邊境查驗及警方管制槍枝能力，行政院指示警政署建置「槍砲彈藥簽審通關系統」，希望透過資料庫大數據管理、及電子化建檔方式，減省公文人員往返查驗的人力耗費，不但可提升通關查驗效率，並大幅改善台灣合法軍火商、射擊協會申請進口合法槍彈的流程效率。

▲警政署「槍砲彈藥簽審通關系統」1日正式上線運作，可望提升國內槍枝進出口管理效率。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署1日下午2時舉辦該系統啟用暨教育訓練說明會，邀請國內包含合法承接政府機關標案採購槍枝彈藥的軍火貿易商業者、及可合法使用彈藥訓練的合法射擊協會代表，還有生產包含擊錘、滑套等真槍零件的金屬加工出口業者。

警方指出，該系統運行後，可經過數位化紀錄，更替以往紙本註記控管，將可即時控款槍械流動、運輸儲存態外，系統也可透過大數據列表，全國警察機關更易清楚掌握轄區進出口槍彈及管制零件情況，有效改善警員工作效率；警政署透露，未來包含有改裝成殺傷力槍枝的關鍵金屬零組件，可能也會以同樣方式組件平台管理。

▲警政署「槍砲彈藥簽審通關系統」1日正式上線運作，可望提升國內槍枝進出口管理效率。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署表示，該系統自即日起啟用，並設定2個月為緩衝期，期間上述業者可採紙本、線上申辦方式作業，但從2023年警政署就不再受理管制槍枝彈藥零組件等相關業者以紙本方式申辦，警方允諾將會輔導相關業者、逐步適應改變申辦作業。

警政署並呼籲相關業者及早熟悉操作方式及流程。如有系統申報或訊息傳輸相關問題，警政署目前委請協力公司提供24小時客服中心服務，歡迎撥打免付費電話0800-082-188洽詢。

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