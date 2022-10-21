萬華槍擊1死4傷！警政署硬起來　動員7148警力掃黑成果曝

▲警政署動員全國警力7148人，共執行治平專案45件、查獲犯嫌269人，查獲各式槍械52把。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市萬華區19日萬國幫內鬨槍擊案，釀1死4傷，引社會譁然，警政署署長黃明昭指示中央等成立掃黑專責隊，迄今起已破獲45個犯罪組織、幫派分子269人、查緝各槍械52把。刑事局21日舉行記者會，說明掃黑成果，且為達成淨化選前治安工作目標，專案行動將延續擴大執行，沒有時間表，一旦有黑幫發生槍擊事件，絕對迅速從嚴偵辦。

111年地方公職人員選舉投（開）票日將屆，警政署與台高檢為防制幫派假借政黨名義或擁槍自重以暴力手段介入選舉事務，從111年10月11日起至同月18日止，實施同步掃黑、肅槍專案行動，以強力掃蕩活躍幫派犯罪分子與改造槍械工廠的具體作為。

▼竹聯幫天龍堂許姓幹部等8人落網，查扣自小客車、堂口成員專用口罩等證物。（圖／記者黃宥寧翻攝）

專案期間，動員全國警力7148人，共執行治平專案45件、查獲犯嫌269人，包含竹聯幫仁堂的文仁會、弘仁會、天龍堂、天道盟太陽會等其他暴力犯罪組合等重要幹部與成員，掃蕩幫派組合經常活動1722處所，查獲各式槍械52把、改造槍械場所3處、不法金流423萬餘元。

此次專案行動，也包括破獲幫派份子涉嫌隱身在中華統一黨內從事不法活動，逮捕吳嫌等4人，並查扣政黨背心、衣服、名片等證物。

另外，竹聯幫天龍堂許姓幹部等8人也落網，且查扣自小客車、大型重機、堂口成員專用口罩、堂口字畫及贓款6萬4800元等證物；另竹聯幫文仁會李姓幹部等4人也遭逮捕，查扣空氣手槍13支、塑膠棍棒、手機等證物。

▼左至右，反黑科科長柯志仁、副局長黃建榮、局長李西河、副局長邱紹洲、偵查科科長王耀輝。。（圖／記者黃宥寧翻攝）

同時，警方藉由中央與地方並肩合作模式，查獲沈姓嫌犯為首的改造槍械場所，查扣非制式手槍7枝、砂輪機、電鑽等改造工具一批。

刑事局局長強調，秉持幫派與槍械犯罪「零容忍」立場，尤其是幫派涉及槍擊案件，除要求溯源追查槍枝來源、瓦解槍械改造工廠外，各警察機關首長亦要親力親為，瞭解案件發生的原因與動機，打擊幫派與槍械犯罪，絕不手軟。

