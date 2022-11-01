縣府媒合創建地方創生　台東花蓮宜蘭創生團隊交流及成果分享

▲縣府媒合創建地方創生台東隊、花、宜創生團隊交流暨成果分享會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府，今年以「在地生機」、「東漂洄遊」或「慢經濟」為主題，邀請地方創生總顧問陳美伶、花蓮、宜蘭創生團隊以及第3屆創建地方創生台東隊，並於昨(31)、今日舉辦媒合交流暨成果分享會，希望透過經驗交流分享，推動地方產業提升活化。

財政及經濟發展處長章正文指出，為串聯今年創建地方創生台東隊成果與各地方創生團隊做分享交流，這2天邀請台灣地方創生基金會董事長陳美伶，以地方創生基金會資源整合平台為主軸，分享台灣各地方鄉鎮之創生案例，並邀請花蓮定置漁場三代目執行長任聿新及宜蘭魚樂天地鄉鎮應援團執行長何立德，以創生慢食及創生慢旅之主題為出發點，分享花蓮及宜蘭的地方創業發展歷程。

財政及經濟發展處說明，今年第3屆「創建地方創生台東隊」好零居商社、米熊共生、東軒坊、平仄有限公司(曬飛魚)、島藝文化有限公司，輔導業師依各隊推動主題，關注於環境永續、生態、文化復育及旅遊遊程設計等議題，帶領各隊發展其創生特色，從減碳旅遊打造海癒咖啡店、蘭嶼產地餐桌建置休憩體驗場域、創造關山米食創生新服務模式、豐富入口網站推動蘭嶼生活節串起友善店家聯盟及推出觀光劇場並培育專業人才，整體共創造74人新台東關係人口、創新台東在地產品及服務共9式，成效卓著。