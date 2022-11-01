觀光節電公民共享計畫　台東縣廣邀縣內志士參與

▲台東縣政府，廣邀縣內志士參與觀光節電公民共享計畫。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府將於11月8日下午1時30分在縣府五期辦公大樓501室召開台東地區觀光節電模範專區說明會，廣邀縣轄內各界單位參與。說明會於即日起至11月7日(晚間23點59分)受理報名，說明會報名連結(https://reurl.cc/V1Gb8N)。

台東縣政府表示，為推動公民參與公共事務之理念，將經審議式民主程序使其參與政策規劃、關心公共議題，並扮演分配公共資源角色，以促進台東縣觀光產業發展，特別推出「台東縣觀光節電公民共享計劃」，提供新台幣150萬元推動執行經費，期待縣內各單位提出符合當地特色的觀光節電示範專區提案。

財政及經濟發展處指出，此次台東縣觀光節電公民共享計劃將於說明會次日起開始收件至12月8日截止，以公民參與形式，邀請在地協會集思廣益，並提出針對台東縣內各大特色景點之觀光節電專區活動，後續邀請府內外專家學者進行提案審查會議，遴選出3件可行方案，以工作坊形式辦理執行方案展示，透過工作坊的執行，讓在地民眾充分了解政策提案內容，並透過問卷回收的方式讓當地民眾選定具共識的執行方案，其透過公民審議過程間接行使直接民主，落實開放政府、資訊公開透明化目標。