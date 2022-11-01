新北清潔隊遭控涉貪瀆！　環保局怒批「不實指控」：出來道歉

▲林秉宥召開記者會指控，侯市府對廢棄物處理政策擺爛。 （圖／翻攝直播）

記者崔至雲／新北報導

新北市議員候選人林秉宥今（1）日召開記者會指控，侯市府對廢棄物處理政策擺爛，造成廢棄物的清運及處理亂象叢生，甚至有清潔隊疑涉貪瀆現象。對此，新北環保局指出，經查證，為不實指控，影片當中車輛所載物品並非垃圾，而是傳統市場以專車載運果皮菜葉等廚餘交付清潔隊，後續清潔隊將再以垃圾壓縮車轉運進行堆肥再利用，非進焚化廠焚燒處理，完全符合廢棄物清理法與收運規定。



環保局表示，林秉宥未探究事實真相，不分青紅皂白地汙衊、抹黑清潔隊員清譽，罔顧基層同仁為百姓與環境辛苦打拼，嚴重打擊工作士氣，環保局除為同仁抱屈，也鄭重澄清，還清潔隊員清白，而隊員們得知林參選人的不實指控，群起憤慨表達不滿，怒嗆出來道歉。

環保局另說明，新北市三座垃圾焚化廠設置目的為處理家戶產生之一般垃圾，目前家戶、社區及市場等民生垃圾處理無虞，且餘裕量會協助一般事業廢棄物處理。

環保局表示，焚化廠除優先處理家戶垃圾外，餘裕量為每日600噸，全數提供予清除業者清運新北市境內民生垃圾與一般事業廢棄物進廠處理，並非林參選人所稱的只有50噸。

環保局強調，疫情發生後導致垃圾量增加，新北市各區清潔隊及3座焚化廠已經全力處理，環保局也呼籲無論是家戶或事業產生廢棄物，都應該做好資源回收及再利用，從全民落實源頭減量一起來解決垃圾。