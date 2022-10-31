收賄判刑定讞！新北議員遭褫奪公權　第九選區恐變6搶5

▲新北市議會。（圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

18年前10名台北縣議員「販賣」議員補助款，案件纏訟經年27日終於判決定讞，無黨籍參選人金中玉因案判刑被褫奪公權，參選資格須重新審定，恐被撤銷。若金中玉參選資格被取消，即讓原7人搶5席的新北第九選區大洗牌，國民黨陳儀君、劉哲彰、黃心華；民進黨陳永福、陳乃瑜及民眾黨張凱鈞6人搶5席。

針對金中玉（判刑3年10月）參選資格是否會被撤銷，新北市選舉委員會表示，褫奪公權後將無法競選，將重新審議候選人資格並呈報中央選舉委員會核定。因距離投票日時間所剩不多，也會請中央選委會在11月15日的候選人名單公告前，做出決議。

對於參選資格可能被撤銷，金中玉在臉書無奈發文指出，該案的發生，應追溯18年前當時的議會氛圍，「議員們互相支援借配合款是很常見的事情」，當時初進議會，被高敏慧議員求情借配合款應急，因不堪其擾，單純的心想先借簽單，隔日即已撤回。不料，直到多年後「如通事件」爆發後，才知簽單被冒用。

金中玉無奈直呼，官司一打十八年，碰到這種惡質議員的倒霉事，只能自行承受和面對，辜負了選民期望，「絕對沒有貪污，無奈陷入此弊案難以自清，只是遺憾無法繼續為新店盡心盡力。」

「賣預算回扣案」當年鬧得沸沸揚揚，纏訟多年本月（27日）全案定讞。遭判刑定讞的10人，高敏慧、楊寶猜、王淑惠各判刑5年；吳天麟判刑6年5月、顏世雄判刑3年6月、何淑峯判刑4年10月；呂世喜、宋進財均判刑4年、金中玉判刑3年10月，徐陳麗華判刑4年10月，這些議員都須入監服刑，且因被宣告褫奪公權，終生不能從政。