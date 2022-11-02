「三重威脅」病毒恐大亂鬥　醫籲做2事：台灣別步上後塵

▲戴口罩減少病毒傳播。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

北市聯醫中興院區醫生姜冠宇表示，「三重威脅」（Triple Threat）指的是今年冬天呼吸道合胞病毒（RSV）、流感、新冠變異株全部興起，家裡有小孩和長輩的朋友出入複雜公共場合，還是可以戴口罩；另外，能接種的像是流感、鏈球菌盡量接種疫苗。他也提到，流感接種在美國今年是普遍低的，導致他們多出了威脅，所以台灣不要步上這後塵。

姜冠宇近日在臉書說，這三重威脅是會是依序來（有專家預測RSV →CoV→流感）？還是全部一起來大亂鬥？沒有人說得準，這些病毒對小孩、老人都不太好。

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姜冠宇提到，呼吸道合胞病毒總體而言呈上升趨勢，目前美國的陽性率在10-15%以上（不過還不算打破去年紀錄），RSV在1歲以下兒童有2300人／每10萬名發生感染而需要住院，症狀都是細支氣管炎（最常見）和肺炎，也是引起兒童氣喘、哮喘的主要原因之一。

姜冠宇指出，相比之下，凡是未做相關接種的1歲以下兒童，有30-40人／每10萬名因流感而需要住院，有48人／每 10萬名因CoV而需要住院；在美國估計每年有17萬7000名老年人因RSV而住院，其中1萬4000人死亡。他提到，至於RSV的預防針，GSK和輝瑞都有在研發，但是那是明年的事，「我們今年除了保護好自己預防感染，其餘都不用想。」

▼姜冠宇呼籲打疫苗。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）



流感部分，姜冠宇表示，美國有發現本次季節從兩周前開始，與過去這兩年多大流行相比，病例數更多且更早，並發現0-4歲兒童的流感發病率最高，但每個年齡組的病例都在增加。

姜冠宇說，流感症狀通常在感染後約2天（範圍為1-4天）開始，但快篩就沒這麼好使，患者可以在生病後5-7天被檢測到陽性，但在症狀開始後的前3-4天最具傳染性；有些人可能感染流感病毒，沒有任何症狀，但仍會傳播病毒，流感接種在美國今年是普遍低的，導致他們多出了威脅，所以台灣不要步上這後塵。

姜冠宇寫道，至於CoV變異株，之前不是說西歐住院率發現上升嗎？現在好消息是德國正在平靜下來；新加坡也有好消息，XBB是主流株之下感染波小於BA.5波，「我們的預期正好相反」。

姜冠宇提到，在美國，BQ.1.1從廢水監測報告來看已經是主流株，但病例定序占16%，就沒繼續增長；然而，對於65歲以上的人來說，住院人數已經開始上升，在變異株還不是主流株之下已經發生這現象，這並不是好事。

▼冬天恐有「三重威脅」。（圖／翻攝姜冠宇臉書）



姜冠宇指出，另外，他想新冠二價疫苗不太好的消息，大家都日前從媒體知道了，與原始序列加強劑相比，秋季加強劑後3-5周的中和抗體並不高，而且還只是上一波BA.5、BA.2.75.2等變異株，不是變化更多後的BQ.1.1和XBB；但如前述，從全球狀況來看，變異株每一波都在遞減，所以免疫印記等等的問題，也許都不太需要擔心了。

「雖然說是三重威脅，但是我們對於自己的措施不會改變。」姜冠宇提醒，家裡有小孩和長輩的朋友出入複雜公共場合，還是可以戴個口罩（歐洲確實有在討論囉），稍微降低攜帶病毒給家人的機會；另外，能接種的像是流感、鏈球菌盡量接種，那是能讓免疫力脆弱的你出事時，至少少掉1、2個主要敵人。

指揮中心表示，今年公費流感疫苗分2階段開打，第1階段65歲以上長者、學齡前幼兒及高風險慢性病人等對象，已於10/1開打，截至10/27已有350萬人接種，第2階段對象50至64歲無高風險慢性病成人自11/1開打，目前共有約4000多家合約院所及衛生所可提供接種。指揮中心呼籲，符合公費接種資格民眾於開打後盡速預約接種，且亦可與COVID-19疫苗分不同手臂同時接種。

▼公費流感疫苗11/1起第二階段開打。（圖／指揮中心提供）

