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社會 社會焦點 保障人權

重拳KO垂直倒地！頭撞地害永久失能　2煞判賠1106萬照顧一輩子

▲男子衝突中出拳把人打倒，害對方頭撞地，永久性失能。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子衝突中出拳把人打倒，害對方頭撞地，永久性失能。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／新北報導

陳男與詹男陪朋友去新北市中和區某巷口，與朱姓老闆談判，不料雙方發生爭執，陳、詹二人竟動手毆打朱老闆的員工李男，詹男還猛力揮拳，將李男打昏，害李頭部撞擊地面，導致他永久性失能，生活無法自理。新北地院近日審結，判詹、陳2人要賠償1106萬餘元。

判決書指出，李男2019年間陪朱老闆到巷口談判，結果雙方起了衝突，他慘遭陳男與詹男以安全帽、徒手等方式毆打，他也出手反抗。詹男在混亂當中，猛力揮拳，恰好擊中李男胸部以上某處，導致對方瞬間昏厥，直接垂直倒下。

李男倒下時，頭部撞擊到地面，導致嚴重頭部外傷併右側額葉至顳葉腦內出血、蜘蛛網膜下腔出血、硬腦膜下腔出血及腦疝脫，經送醫急救後，仍受有認知功能損傷而永久性失能之重傷害，害他生活無法自理，終身須專人全日照護。

刑事方面，新北地院依共同犯傷害致人重傷罪，分別判處陳男與詹男有期徒刑3年2月、3年6月，可上訴。

李男對陳男與詹男求償1200萬。新北地院審理後認為，李男遭陳男與詹男攻擊，導致認知能力減損，生活無法自理，長期需仰賴專人照顧，其症狀依現有醫學技術難以再有顯著進步，影響生活甚鉅，對精神造成相當大的痛苦，因此判陳男與詹男要賠償1106萬餘元，可上訴。

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