不滿騎太慢！酒駕男攔人踹車持安全帽猛K　拒酒測+打人下場曝

記者黃宥寧／台北報導

酒後騎車還攻擊！北市信義區37歲許姓男子酒後騎乘機車，行經虎林街40巷口，不滿邱姓男子騎車騎太慢，不斷狂鳴喇叭，更持安全帽毆打邱男，一腳踹倒其機車，警方獲報後要求酒測，但許男卻態度傲慢拒絕，被依現行犯帶回開罰。事後邱男決定提告。台北地院審理後，依傷害、毀損罪各處有期徒刑2月，合併執行3月可易科罰金。

▲北市信義區許姓男子酒駕騎乘機車，竟持安全帽毆打邱姓騎士。（圖／記者黃宥寧翻攝）

今年5月2日晚間10時許，許男不滿邱姓騎士騎車騎太慢，擋住去路，不斷狂鳴喇叭，並下車拿著安全帽毆打邱男，導致邱男枕部頭皮腫，他所配戴的安全帽也遭打爛無法使用；但許男仍氣噗噗，以腳踹倒邱的機車，再拿安全帽敲打機車，導致多處刮擦傷痕。

警方獲報立刻抵達現場，飽受驚嚇的邱男向警說，他騎車沿虎林街46巷想回家，所以開始在找機車停車位，突然就被許男狂鳴喇叭，接著就被攔下，許男當街就上演起全武行。

態度不佳的許男當下向警坦承有傷害及毀損，更認有喝酒，卻極力否認有騎車，警調閱監視器確認他確實有騎乘機車行為，但許又拒絕接受酒測，警只好依法製單並將他移送法辦。

日前，台北地院審理後，認許男警詢、偵查時坦承不諱，依傷害及毀損罪各判處有期徒刑2月，合併應執行徒刑3月，可易科罰金9萬。

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