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KTV外車擋道引糾紛　兄弟檔持棍棒打人逃逸！中警4小時抓到人

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲唐姓兄弟檔與黃姓男子，涉嫌於KTV外動手打人逃逸，遭警方逮捕帶回。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市黃姓、李姓男子在河南路一家KTV唱歌，31日上午8時許結束離開時，因前車擋道，與唐姓男子等3人爆發口角，隨後遭對方以棍棒、徒手毆打成傷。警方循線查出涉案人家住南投草屯，於今日中午前往住處逮人，案發後4小時內將唐姓兄弟檔、黃姓男子查緝到案，訊後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送法辦。

台中市第六警分局表示，今日上午8時18分接獲報案，稱西屯區河南路二段有民眾糾紛打架，立即啟動快打部隊8網24人前往，發現2名傷者，但動手一方已開車逃逸，遂先行將傷者送醫，後成立專案小組對犯嫌展開追緝。

警方調查，黃男（27歲）、李男（26歲）上午自KTV唱歌結束，欲叫車離開時，被前方車輛擋道，未料上前協調卻引發口角糾紛，前方車輛內的唐姓兄弟（兄24歲、弟22歲）與黃男（19歲）下車動手毆打黃、李，其中唐男（弟）還持棍棒施暴，車內尚有1名女子，未動手。唐等人案後隨即駕車逃逸。

專案小組鎖定涉案車輛，循線追出唐男等人返回南投縣草屯鎮住處，今日中午12時許，前往將唐等3人查緝到案，訊後依法移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

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