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張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」北港場：把香客變遊客、遊客變常客

▲▼張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」北港上場。（圖／張麗善競選總部提供）

▲雲林縣長張麗善｢20鄉鎮願景親履巡迴｣前往北港復興宮向鄉親報告「北港鎮政策願景規劃」。（圖／張麗善競選總部提供，下同）

政治中心／綜合報導

雲林縣長張麗善｢20鄉鎮願景親履巡迴｣的第六站–北港站鎮於今(1)日展開，鎮長候選人蕭美文、縣議員參選人蔡咏鍀代表、北港後援會會長蔡平國、北港後援會總幹事張凱時、北港後援會主任陳建陽，與張麗善一同在北港復興宮前向鄉親報告「北港鎮政策願景規劃」。

▲▼張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」北港上場。（圖／張麗善競選總部提供）

▲▼張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」北港上場。（圖／張麗善競選總部提供）

張麗善表示，目前有四項關於北港至關重要的政策正在進行與爭取，包括｢開發大北港科技產業園區｣，預計引入食品加工業、金屬製品製造業、旅宿服務業等低汙染或無汙染產業，創造約3,600個就業機會；｢北港糖廠市地重劃｣，北港糖廠轉型文化藝術生活美學園區，同時完善北港區內交通系統，帶動大北港地區六大願景的發展；｢雲西文化觀光廊帶亮點計畫｣，為大北港打造國際觀光亮點；以及爭取第二階段｢北港特一號道路新闢｣。

除此之外，張麗善指出，為配合北港交通與觀光發展，會全力爭取北港轉運站的開發，以及新闢台78甲線沿北港溪堤岸。縣道164線（金湖至北港段）的拓寬正如火如荼進行中，完工後將可有效紓解往來大北港地區之車流。

▲▼張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」北港上場。（圖／張麗善競選總部提供）

對於種植大面積花生等雜糧作物的北港地區，張麗善強調將積極結合花生農，推動落花生生產加工專業區設立，以及落花生、大豆優質雜糧集團產區，以建構優質安全的雜糧供應鏈。

為了改善淹水、減少水溝惡臭及河川汙染，張麗善上任後也規劃一系列大北港地區的治水計畫，包括新建新街大排北港滯洪池抽水站、提升新街抽水站效能、治理新街大排堤外流路理、後溝子排水分流、建置北港污水下水道系統等政策，目前成效良好，大大緩解淹水問題。

▲▼張麗善「20鄉鎮願景親履巡迴」北港上場。（圖／張麗善競選總部提供）

北港身心障礙輔具資源中心提升為2.0版，為身心障礙的朋友服務再升級，以及明年北港銀髮健身俱樂部也將完成設立，張麗善說，為北港衝刺相關建設時，自己也絕對不會忘記對弱勢族群以及長輩的承諾。

張麗善說，北港鄉親期許要把每年數百萬的香客變成遊客，這四年來對於北港的建設基本上以此為方向，未來北港鎮的建設也會以2030年為標竿，與整個雲林縣一同加速前進、完成對於北港的都市計畫及相關建設，不只香客變遊客，遊客還要變常客。

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