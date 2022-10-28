太陽花突襲行政院案魏揚等人無罪確定　仍有2人有罪定讞

▲魏揚在太陽花學運323突襲行政院案中獲判無罪，但仍有2人遭判有罪定讞。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

太陽花學運期間民眾突襲行政院，有部分民眾遭到法辦。其中學運領袖魏揚等人，在高院去年的更一審判決中，獲判無罪確定。不過本案中仍有2人因入侵行政院，被依照「毀損公物罪」起訴，一二審、更一審均判刑4月，得易科罰金12萬元。最高法院也駁回上訴定讞。

本案為2014年學運期間，群眾於3月23日突襲行政院。當時偵辦的台北地檢署一口氣起訴當時的學運領袖林飛帆、陳為廷、前立委黃國昌等132名被告。而政權移轉後，民進黨撤回對大部分被告的告訴，但非告訴乃論罪的妨害公務、毀損公物等罪被告，無法撤回，由法院進行審判。其中323突襲行政院案一審判決11名被告有罪，其中3人犯「毀損公物罪」，8人犯下「妨害公務罪」，分別處3到5個月的刑期，均可易科罰金；另外包含學運領袖魏揚等10人無罪。

但案件上訴二審，二審除認定原本的11人有罪以外，還認定魏揚等7人另外犯下「煽惑他人犯罪」，分別判刑4月與2月，均得易科罰金。但全案經最高法院審理後，最高法院肯認「抵抗權」與「公民不服從」可以阻卻違法，撤銷魏揚等7人有罪部分，發回高院更一審。

更一審法院去年10月宣判，改認定當時行政院撤回告訴的效力，及於魏揚等7人的犯罪行為，因此這部分改以程序判決，諭知公訴不受理，最後魏揚等人就此無罪確定。不過本案中，仍有李姓女子、許姓男子2人因當時以油壓剪剪開拒馬，被依照「毀損公物罪」起訴，一二審、更一審均判刑4月，得易科罰金12萬元。2人上訴最高法院後，最高法院28日駁回上訴定讞。