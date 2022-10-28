　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太陽花突襲行政院案魏揚等人無罪確定　仍有2人有罪定讞

▲▼太陽花學運三二三突襲行政院行動，更一審宣判，魏揚、律師尤伯祥等。（圖／記者吳銘峯攝）

魏揚在太陽花學運323突襲行政院案中獲判無罪，但仍有2人遭判有罪定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

太陽花學運期間民眾突襲行政院，有部分民眾遭到法辦。其中學運領袖魏揚等人，在高院去年的更一審判決中，獲判無罪確定。不過本案中仍有2人因入侵行政院，被依照「毀損公物罪」起訴，一二審、更一審均判刑4月，得易科罰金12萬元。最高法院也駁回上訴定讞。

本案為2014年學運期間，群眾於3月23日突襲行政院。當時偵辦的台北地檢署一口氣起訴當時的學運領袖林飛帆、陳為廷、前立委黃國昌等132名被告。而政權移轉後，民進黨撤回對大部分被告的告訴，但非告訴乃論罪的妨害公務、毀損公物等罪被告，無法撤回，由法院進行審判。其中323突襲行政院案一審判決11名被告有罪，其中3人犯「毀損公物罪」，8人犯下「妨害公務罪」，分別處3到5個月的刑期，均可易科罰金；另外包含學運領袖魏揚等10人無罪。

但案件上訴二審，二審除認定原本的11人有罪以外，還認定魏揚等7人另外犯下「煽惑他人犯罪」，分別判刑4月與2月，均得易科罰金。但全案經最高法院審理後，最高法院肯認「抵抗權」與「公民不服從」可以阻卻違法，撤銷魏揚等7人有罪部分，發回高院更一審。

更一審法院去年10月宣判，改認定當時行政院撤回告訴的效力，及於魏揚等7人的犯罪行為，因此這部分改以程序判決，諭知公訴不受理，最後魏揚等人就此無罪確定。不過本案中，仍有李姓女子、許姓男子2人因當時以油壓剪剪開拒馬，被依照「毀損公物罪」起訴，一二審、更一審均判刑4月，得易科罰金12萬元。2人上訴最高法院後，最高法院28日駁回上訴定讞。

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
獨／台中桶屍案　死者DNA比對結果出爐
故宮摔破「3國寶」！　外型曝光
LIVE／離譜！故宮摔破3國寶院長下令封口　周日劇烈雨彈襲3
麥當勞推「買1送1券」！　限時1天搶刮
快訊／摔破3件國寶！　故宮最新4聲明「還原破損過程」
快訊／太離譜！　故宮認「有3件國寶被摔破」
快訊／政大金融學院院長猝死　「主動脈剝離」辭世
快訊／故宮院長認了！　2國寶被摔破
陸方來救團團？　柯文哲：嫁出去的媳婦，快要掛掉要來看一看
快訊／立委控打破2國寶　故宮院長13:15說明
外流林秉樞偷打疫苗紀錄　2大咖名醫、1名嘴下場慘了
快訊／南韓軍方：北韓又朝東試射「彈道飛彈」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝：就是酒店妹男友

不願分手...健身教練勒斃女友「我等一下就跟上」　自戕被救回

國3龍潭段5車連環撞　他為了閃狗釀災！女乘客下車遭撞飛命危

大巨蛋弊案下午一審宣判　趙藤雄被訴7罪求刑24年結果受矚目　

數據造假少繳空污費1.3億！　台南印刷廠5人遭約談...2人交保

扁案國務機要費除罪　吳淑珍、馬永成、林德訓獲不起訴

台灣同志大遊行10／29登場　北市交管路線與時段出爐

台中保時捷車主反鎖車內　狂按喇叭警察來了！門一開秒衝廁所

快訊／施工挖斷水管！　苗栗市區驚見2層樓高噴泉...10個里停水

恐怖！新莊孕婦路邊等同事接送　半裸刺青男逼近要她跪下

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐(更)

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝：就是酒店妹男友

不願分手...健身教練勒斃女友「我等一下就跟上」　自戕被救回

國3龍潭段5車連環撞　他為了閃狗釀災！女乘客下車遭撞飛命危

大巨蛋弊案下午一審宣判　趙藤雄被訴7罪求刑24年結果受矚目　

數據造假少繳空污費1.3億！　台南印刷廠5人遭約談...2人交保

扁案國務機要費除罪　吳淑珍、馬永成、林德訓獲不起訴

台灣同志大遊行10／29登場　北市交管路線與時段出爐

台中保時捷車主反鎖車內　狂按喇叭警察來了！門一開秒衝廁所

快訊／施工挖斷水管！　苗栗市區驚見2層樓高噴泉...10個里停水

恐怖！新莊孕婦路邊等同事接送　半裸刺青男逼近要她跪下

8女礦場拍MV！14礦工持槍衝出「輪流性侵」　檢方竟撤銷控罪引眾怒

納豆求婚女友遭拒！　依依曝「關鍵原因」：真的是小事

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝：就是酒店妹男友

柯文哲談大巨蛋：本事就拆掉、沒本事就蓋好

黃偉哲打造希望家園　台南做工行善團修屋助113戶弱勢勞工家庭

亮・珠寶／Qeelin葫蘆項鍊變身小花園　蓮花戒含苞或綻放任選

大坪數買不起！5招「小宅放大術」　選對色調秒變豪宅

鍾明軒留學「和德國女起衝突」！火大飆英文：改善妳的態度…還原心寒過程

美參議員提制裁習近平法案　中使館批「傲慢且卑劣」要求撤回

ET民調／北市棄保難操作？陳時中鐵票達83.8%　蔣黃有18%相互流動

社會熱門新聞

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

新北男墜樓亡　哥哥才聊過電話

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

大度路死亡車禍瞬間畫面曝！　特斯拉撞飛「闖紅燈機車」1死1傷

郭子乾輔選蘇清泉　種樹百里「爛路百里」

高雄晚間銀樓遭搶！嫌犯徒步逃逸中

高雄工廠深夜火警！5消防分隊灌救中

即／高雄8樓華廈起火傳受困　消防救出3人

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

更多熱門

相關新聞

綠委再提去國父化　藍營今院會力擋

綠委再提去國父化　藍營今院會力擋

民進黨立委林楚茵等人本周再提案修改《宣誓條例》與《總統副總統宣誓條例》，若通過，未來公職人員就職便不必向國父遺像宣誓。對此，國民黨團表示，此舉是在操弄意識形態炒選情，今日（28日）一定會在院會上反對到底。

謝和弦參選市議員遭阻　抗告駁回確定

謝和弦參選市議員遭阻　抗告駁回確定

賤賣補助款案　10名議員定讞將入獄

賤賣補助款案　10名議員定讞將入獄

美管制中半導體影響小　王美花：產品可銷售出去台灣還有優勢

美管制中半導體影響小　王美花：產品可銷售出去台灣還有優勢

蘇貞昌：編千億預算讓年輕人「願婚、敢生、樂養」

蘇貞昌：編千億預算讓年輕人「願婚、敢生、樂養」

關鍵字：

法律人權太陽花立法院行政院最高法院陳為廷魏揚妨害公務有罪無罪

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

倒數2個月卸貨！孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」

陳以信爆故宮打破國寶龍紋碗！　控吳密察下封口令：不典藏不舉報

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

73歲李炳輝「穿著單薄」市場求打賞

黃子佼買好愛馬仕「等Lulu親取」　曝砸重金原因認：變了

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面