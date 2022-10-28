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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

王齡梓／醉不上路　酒駕零容忍

酒駕,鑰匙,（圖／視覺中國CFP）

▲酒駕零容忍是全民共識，酒後不開車，就不必擔心受罰。（圖／視覺中國CFP）

隨者疫情管制逐漸放鬆，聚餐機會也漸漸多了起來，隨之而來的就是酒駕的風險。

酒駕零容忍既是全民共識，立法院在2022年初通過修法，再度加重酒駕刑責及行政處罰，且提高同車者的連坐處罰，對於自行車的酒駕罰則也提高，在在都是希望遏止酒駕行為，而新制亦已於2022年3月31日開始施行。

首先，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05％以上，就構成《刑法》第185條之3不能安全駕駛罪，從2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金，調高為可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。酒駕致人重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，修法增訂得併科100萬元以下罰金；致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，修法增訂得併科200萬元以下罰金。

酒駕再犯的定義，也從曾犯酒駕經有罪判決確定或緩起訴處分確定，於5年內再犯酒駕，修訂為於10年內再犯酒駕，若酒駕再犯致人重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下有期徒刑；酒駕再犯致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科200萬元以下罰金，且公路主管機關得公布行為人姓名、照片及違法事實，使曾犯酒駕者這輩子幾乎都別想再有酒駕行為，否則10年內再犯，肇事致人重傷、死亡，就一定得入監服刑，除非獲得減刑，否則連緩刑機會都沒有，還會被公布姓名、照片。

其次，汽機車駕駛人符合《刑法》的酒駕行為時，年滿18歲的同車乘客連坐處罰，從600元以上3,000元以下罰鍰，提高為處6,000元以上15,000元以下罰鍰，但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客則不在此限；租車時若租賃業者已盡告知酒駕處罰規定之義務，承租人仍違規酒駕者，加罰二分之一罰鍰，以強化同車者、出租業者告知義務，希望旁人可以善進勸導行為人切勿酒駕。

另外，騎乘自行車、電動自行車者若酒精濃度超標，可處1,200元以上2,400元以下罰鍰，若拒測則處4,800元罰鍰，若是騎乘電動自行車吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05％以上，因為屬於「動力交通工具」，一樣會構成刑事責任，可是會被警察當作現行犯當場逮捕上銬的！

再者，汽機車駕駛人若有酒精濃度超標、酒駕累犯情形，吊扣汽機車牌照2年，若因而肇事致人重傷或死亡，還可以依法沒入車輛，管你是賓利還是馬莎拉蒂，只要駕駛人酒駕肇事致人重傷或死亡，照樣可以沒入！

修法的目的是要遏止酒駕，不管法律如何修，只要不酒駕，就不必擔心受罰！為了安心聚餐，放心喝酒，珍惜愛車，請記得酒後絕對不要駕車！

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