LINE新功能上線！　綁定送LINE Points

▲LINE發票管家功能擴增，變身記帳分析小管家。（圖／翻攝自LINE官網）

記者邱晟軒／綜合報導

根據財政部最新數據，截至2023年8月，使用電子發票營業人已超過50萬家，消費者申請使用手機條碼已超過1400萬個。對此，LINE發票管家今（20日）推出3大新功能，綁定還可送LINE Points以及免費貼圖。

LINE今日發布新聞稿表示，根據財政部最新數據，截至2023年8月，使用電子發票營業人已超過50萬家，消費者申請使用手機條碼已超過1400萬個，隨著財政部完成建置新平台，LINE發票管家呼應政策，推出更多電子發票載具延伸服務，增加對發票、記帳趣味性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

LINE指出，觀察使用LINE發票管家的用戶，最常開啟服務的時間是中午兩點至三點下午茶、逛街時間，每日平均開啟4次；而最常開啟手動掃描發票的時間是晚間八點到十一點。在中獎的部分，財政部為鼓勵民眾多使用雲端載具，祭出了雲端發票獎吸引使用，LINE發票管家也發現69% LINE發票管家的用戶在過去一年多至少中過一次獎；而這些中獎用戶平均每月上傳38張發票，較整體用戶多8張。

▲LINE發票管家用戶習慣大解密！下午茶時間最常消費、睡前最愛對發票 。（圖／LINE提供）

新功能一：手動記帳、調整分類好便利

LINE發票管家推出以來，持續觀察用戶需求推出新功能，調查發現超過7成用戶期待發票管家新增消費管理功能，因此發票管家開放讓用戶能手動調整每筆消費分類，甚至新增沒有發票的消費，方便有記帳需求的用戶能更精準記錄花費。

新功能二：消費分析對比先前紀錄 挖出你最愛消費的店家

最新功能「消費分析」每月彙整出專屬的消費資訊，除了與上個月、過去六個月比較花費結構，還能查看每個月消費最多的店家，甚至當月花費最高的商品，讓用戶挖掘出有趣的統計數據！

新功能三：傳統長型發票也可掃

而在傳統長型發票的對獎功能LINE發票管家突破限制，掃描就可辨識傳統長型發票的期別、發票號碼等資訊，掃描後的資料會顯示為「其他」並被儲存在該期首日的明細中，方便後續對獎，用戶也可再編輯該筆消費金額及日期等資訊。

▲LINE發票管家推出「手動記帳新功能」，方便有記帳需求的用戶能更精準記錄花費 。（圖／LINE提供）

LINE提醒，搭配新功能的上線，LINE發票管家特別製作全新教學影片，只要透過活動網址成功邀請好友觀看，每次可獲得1點，一人至多可邀請20位好友！另外，只要是綁定LINE發票管家之用戶（不限首次綁定）皆可在2月28日前下載最新推出的《哈囉小恐龍》免費貼圖。