只有台灣有！LINE元宵節特效登場　輸關鍵字讓熊大兔兔放天燈

▲LINE元宵節特效登場。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

過完元宵節才是農曆春節的真正結束，元宵節除了象徵著春天的到來，大家也會吃元宵、賞花燈、猜燈謎，以示祝賀，LINE 每年也為用戶們準備台灣限定的元宵節聊天室特效，只要輸入關鍵字就可以跟超萌的熊大與兔兔一起放天燈，將過節的歡樂氛圍從線下延續到線上。

想讓熊大兔兔一起放天燈，聊天室只要輸入「元宵」、「天燈」、「燈謎」就可以召喚超可愛的特效動畫。元宵節聊天室特效限定期間為21 日至 26 日 10:00。元宵節聊天室特效適用版本LINE iOS 以及 LINE Android 10.17.0 以上，且 Android OS 7.1 以上。

如果手機 LINE 版本為 12.0.0以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效， 點擊關鍵字連結就可以，不用一直洗版朋友訊息也可以重複欣賞熊大與兔兔放天燈了。

若上述版本和關鍵字皆符合，但卻沒有出現元宵節天燈特效的話，請嘗試將 LINE 重新開啟，或到 LINE 設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟，這個設定是預設開啟，若之前有不小心關掉的話，可以重新打開喔。