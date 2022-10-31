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Lenovo推限量ThinkPad X1 Carbon紀念版　迎品牌30周年

▲▼Lenovo,筆電。（圖／Lenovo提供）

▲ Lenovo推出限量的ThinkPad X1 Carbon 30 周年紀念版本。（圖／Lenovo提供）

記者樓菀玲／台北報導

Lenovo ThinkPad商務筆電系列以高效的規格和標誌性的小紅點設計深受專業工作者喜愛，恰好在2022年適逢上市30周年，Lenovo推出限量的ThinkPad X1 Carbon 30 周年紀念版本，印上30th Anniversary Edition字樣與彩色Logo，Lenovo ThinkPad X1 Carbon 30 周年紀念版即日起於Lenovo官網旗艦店限量開放預購。

1992年，世界上第一台ThinkPad誕生於日本，此後便不斷以人為中心，持續以創新科技帶給消費者最佳使用者體驗。1995年推出的ThinkPad 701C被稱為「蝴蝶機」，傳奇的分離式蝴蝶鍵盤在使用者打開筆電時便會自動展開，讓小筆電也有完整的鍵盤體驗，也因此成為MoMA 紐約現代藝術館的永久收藏。

2004年ThinkPad推出世界首款內建指紋辨識器的筆電提升資訊安全性，此後也陸續推出首款雙螢幕行動工作站、世界上最輕的13 吋和14吋筆電等，更在2020年推出全球第一台可折疊筆電ThinkPad X1 Fold。

報告中指出，人們認為科技有助於提升思考品質，有效的運用科技可以幫助建立良好的思考習慣，更有超過 60% 的受訪者認為科技能幫助個人進行批判性、反思性、協作性、廣泛／探索性和／或全新型態的思考。ThinkPad系列正是以此為目標，透過科技力量達成「智能為一切可能』的願景，協助使用者能更專注做出更好的決定、提升生產力。

為慶祝30周年這個重要的里程碑，Lenovo將祭出一系列紀念慶祝活動，讓經典再延續。首先是發行限量ThinkPad X1 Carbon 30 周年紀念版筆電，以旗艦小黑機ThinkPad X1 Carbon Gen 10為本體，升級版碳纖織紋上蓋實現超輕薄便攜的商務體驗，同時能有效抗指紋、抗油汙，全新多媒體列（Communications bar）整合FHD 攝影機、隱私鏡頭蓋與 360 度遠場四陣列麥克風，成就優質的視聽感受和直觀的操作體驗。

▲▼Lenovo,筆電。（圖／Lenovo提供）

▲ 官方加推 30 周年紀念版大禮包。（圖／Lenovo提供）

外型上，30周年紀念版在機台及外包裝的各處都加上30th Anniversary Edition字樣，並採用由紅、綠、藍三原色構成的特別版ThinkPad彩色Logo展現不凡。對應特殊的Logo設計，30周年紀念版將附送綠色及藍色的TrackPoint Cap，打造限量版的小綠點和小藍點。ThinkPad X1 Carbon 30 周年紀念版即日起於Lenovo官網旗艦店開放預購，其 30 周年紀念版大禮包，內含筆電及ThinkPad 通用 USB-C 擴充基座、ThinkPad X1 簡報器滑鼠、ThinkVision M14 14吋可攜式行動螢幕、Lenovo Go USB-C 筆電行動電源和Lenovo Go 有線擴音機等多樣配件。

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