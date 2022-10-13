老公換3台車「信貸500萬綠一片」股票慘套牢　妻求存錢！網反力挺

▲老公年收入300萬，平時花用也如流水。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

另一半很會賺錢，但開銷也很驚人，夫妻間該如何溝通？一名人妻透露，年薪300萬的老公是個3C控，一年會買2至3次電腦，總花費高達30萬元，而7年來也狂換新車，甚至還信貸500萬買股票等，花錢不眨眼的習慣讓原PO實在看不下去。

一名女網友在Dcard表示，老公職業是主治醫師，一年收入300萬以上，但最讓原PO頭疼的是，「他的消費觀念讓我覺得不能接受。」每年筆電、主機有新款，或是效能更好就會整批換掉，「每次花費至少5至10萬，一年會買個2至3次，家裡的筆電目前已經有8台了，電腦螢幕5台、主機5台」，而且舊機也准當二手貨賣掉。

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而老公愛車如癡，7年內就換了3台車，儘管都是國產車，但原PO仍覺得太奢侈，「跟他溝通過，需要好好規劃存錢，花錢不能太隨性等，他都會嫌我囉嗦拒絕溝通。」

至於夫妻倆的財務狀況，原PO表示，都各自有工作，也各有一間房子，「家裡開銷是先生負擔，房貸各自繳納。」不僅如此，老公去年還信貸500萬投入股市，如今慘住套房，讓原PO敢怒不敢言。

對此，原PO也討拍表示，老公消費習慣讓她壓力如山，「平常省吃儉用也禁不起他這樣花錢，目前我們還沒有小孩，如果有了壓力會更大，心情真的好悶。」

文章曝光後，網友卻力挺，「家裡都他付的，房貸也各自繳，是哪裡經不起他這樣花？」「比起理財觀念怎麼樣，我更懷疑他的年收，其實遠遠超過讓妳知道的300萬」、「信貸買股，只要利率夠低，根本不是問題」、「年收300萬扣掉妳說的這些，如果再扣稅，還是綽綽有餘吧」、「第一次聽到信貸能貸到500萬的，好驚人」、「他買的東西，在他能力來說都算小零頭而已，除了股市要小心點之外」、「老公沒嫖，沒毒，沒賭，把錢都花在國家GDP上，身為中華民國人民，我絕對敬佩他」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

