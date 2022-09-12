　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

買筆電竟要1000元開箱費　她怒掀賣場「坑客手段」：還是給二手貨

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲網友到光華商場買筆電，結果碰到無良店家，想把二手電腦當新機賣。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書「爆料公社」抱怨，她日前到台北光華商場購買筆電，不料碰到一間無良店家，把已拆封的二手電腦當新機賣，店家被拆穿後還硬解釋「同事把備用機放現場，才讓他拿錯機來誤賣」，氣得她立刻退費走人，並決定PO網提醒大家注意。

原PO在爆料公社表示，她日前與老公到光華商場購買筆電，結果碰到無良店家把二手電腦當新機賣，至於為什麼會發現對方不老實，原因是店家在他們表明要買筆電時，竟然要收1000元開箱費，事後回倉庫取貨時，又直接拿出一台已開箱的筆電，讓老公立刻不滿問「為什麼箱子不是在我們面前拆！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼買筆電碰到無良店家，把二手筆電當新機賣。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO在臉書分享糟糕的購物經驗。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO指出，他們當時非常警戒，頻頻發現對方小動作很多，後來在店家要把筆電裝回箱子裡時，又發現裡面的東西都被拆過，且有使用過的跡象，店家被他們拆穿後發現拗不下去，還硬解釋「同事把備用機放現場，才讓他拿錯機來誤賣」，接著人就消失了，留下他們與另外一名店員傻在現場。

原PO最後說，「後來我們決定退費走人，不想買了，大家請務必要小心」、「我覺得做生意要有誠信，這是基本」。

貼文一出立刻引起網友熱議，有人說「開箱費是什麼鬼」、「原廠買最保險，還有現場開箱驗貨」、「只聽過喝自帶的酒要開瓶費，第一次聽到買電腦要開箱費的」、「奇文共賞」、「第一次聽到開箱費，騙人沒買過電腦喔」、「都已經沒生意了，還要亂搞這樣不行吧」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
梅花強風暴雨！桃園市深夜緊急宣布：3個里「12日停課」
李易峰開房看謎片「私照流出」！
台南烤肉大火「孫女衝上樓」救阿公阿嬤　3人下不來慘困死火場
「瞇眼梅花」剎車黏台路徑曝！2天更猛紫爆豪雨　一圖看全台變天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民宿老闆看床單被「炸屎」開價1000！　家長傻眼：這清潔費合理？

買筆電竟要1000元開箱費　她怒掀賣場「坑客手段」：還是給二手貨

重機爸「4貼」衝台61！2孩沒戴安全帽靠媽緊抓　他1舉動反挨轟

桃園榮家「辣妹熱舞蹭阿公」　醫師力挺：增加長者免疫力

廖老大飲料店驚見「仙氣女店員」　千人停戰喊「真香」求地址朝聖

他嗆賓士停車越線太自私！公審慘遭大逆風　網：明明很貼心

LIVE／梅花拖拉漫步「更強豪雨」半個台灣炸2天　氣象局最新說明

「米奇與好朋友CHILL遊台南」 　巨型氣球超吸睛3天來15萬人次

「瞇眼梅花」剎車黏台路徑曝！2天更猛紫爆豪雨　一張圖看全台變天

老公自爆詭異性癖「媽媽都會穿」！人妻一聽大崩潰：每場都乾掉

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

女車主待轉區當停車格　騎士愣：不覺得怪嗎？

民宿老闆看床單被「炸屎」開價1000！　家長傻眼：這清潔費合理？

買筆電竟要1000元開箱費　她怒掀賣場「坑客手段」：還是給二手貨

重機爸「4貼」衝台61！2孩沒戴安全帽靠媽緊抓　他1舉動反挨轟

桃園榮家「辣妹熱舞蹭阿公」　醫師力挺：增加長者免疫力

廖老大飲料店驚見「仙氣女店員」　千人停戰喊「真香」求地址朝聖

他嗆賓士停車越線太自私！公審慘遭大逆風　網：明明很貼心

LIVE／梅花拖拉漫步「更強豪雨」半個台灣炸2天　氣象局最新說明

「米奇與好朋友CHILL遊台南」 　巨型氣球超吸睛3天來15萬人次

「瞇眼梅花」剎車黏台路徑曝！2天更猛紫爆豪雨　一張圖看全台變天

老公自爆詭異性癖「媽媽都會穿」！人妻一聽大崩潰：每場都乾掉

新北五股「百坪工廠大火狂燒」　沖床機台全燬損失待估

民宿老闆看床單被「炸屎」開價1000！　家長傻眼：這清潔費合理？

買筆電竟要1000元開箱費　她怒掀賣場「坑客手段」：還是給二手貨

U18／黃劼希包辦雙安4打點　中華13比2扣倒澳洲

重機爸「4貼」衝台61！2孩沒戴安全帽靠媽緊抓　他1舉動反挨轟

桃園榮家「辣妹熱舞蹭阿公」　醫師力挺：增加長者免疫力

女王移靈愛丁堡！民眾擠爆道路致敬　12日追悼會查爾斯三世將出席

K湯在湖人球場連砍22顆三分　勇士將「赴日熱身」柯爾有疑慮

北市士林店家招牌「重砸人行道」！1人受傷　居民嚇：差點晚7天回家

宛宛兒狂被問「怎麼沒PO男友？」　白眼開嗆：讓人壓力很大

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

生活熱門新聞

取代鐵網！他烤肉改用這1物

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

梅花剎車路徑曝！2天更猛紫爆豪雨

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

給錢+香奈兒包！妹妹陪乾爹過夜

好市多美心月餅又下殺！狂打4折苦主哭慘了

他嗆賓士停車自私　公審遭大逆風

姓「阮」買飲料　見店員1字她驚：誤會大了

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

LIVE／梅花漫步炸豪雨　最新海上警報

阿堂鹹粥260元挨轟　老闆霸氣喊：還會繼續漲

獨／小孩練琴驚現詭異喘息聲　醫：琴弦藏魔鬼

梅花颱風是否發陸警「未來3小時是關鍵」　明起防暴雨狂轟3地

更多熱門

相關新聞

光華商場「3F以上都沒人」　網揭人潮被吸走3原因

光華商場「3F以上都沒人」　網揭人潮被吸走3原因

說到買3C產品或零件，許多北部人會秒想到「光華商場」，但日前有網友發文疑惑「光華商場為何沒落？」，並表示人潮少很多、3樓以上甚至都沒人逛。底下有鄉民揭出3大關鍵因素，說明為何光華商場漸漸沒落。

集邦曝：商用筆電不敵逆風　全球筆電出貨恐下修至1.95億台

集邦曝：商用筆電不敵逆風　全球筆電出貨恐下修至1.95億台

博士小三遭筆電砸瞎　已婚教授恐囚4年

博士小三遭筆電砸瞎　已婚教授恐囚4年

硬碟插副廠轉接器資料全掛　向蘋果求償吞敗

硬碟插副廠轉接器資料全掛　向蘋果求償吞敗

筆電充隨身扇爆炸　疑一原因釀禍

筆電充隨身扇爆炸　疑一原因釀禍

關鍵字：

筆電光華商場開箱費

讀者迴響

熱門新聞

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

取代鐵網！他烤肉改用這1物

李易峰開房看謎片私照流出！　遭爆「選妃」拍戲飯店藏嬌

台南孫女衝上樓救祖父母　3人慘困死火場

快訊／李易峰嫖娼警方證實了！遭拘留15天

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

李易峰被爆約砲「戴墨鏡上床」　跨年約網紅泰國狂歡

威廉爆不想當國王！哈利秒自薦：那換我

黛妃 「婚禮王冠」不給凱特！92年傳家寶由她繼承

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

三星連發3篇文嗆蘋果！　狂酸iPhone「畫素低又不能摺疊」

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面