買筆電竟要1000元開箱費　她怒掀賣場「坑客手段」：還是給二手貨

▲網友到光華商場買筆電，結果碰到無良店家，想把二手電腦當新機賣。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書「爆料公社」抱怨，她日前到台北光華商場購買筆電，不料碰到一間無良店家，把已拆封的二手電腦當新機賣，店家被拆穿後還硬解釋「同事把備用機放現場，才讓他拿錯機來誤賣」，氣得她立刻退費走人，並決定PO網提醒大家注意。

原PO在爆料公社表示，她日前與老公到光華商場購買筆電，結果碰到無良店家把二手電腦當新機賣，至於為什麼會發現對方不老實，原因是店家在他們表明要買筆電時，竟然要收1000元開箱費，事後回倉庫取貨時，又直接拿出一台已開箱的筆電，讓老公立刻不滿問「為什麼箱子不是在我們面前拆！」

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▲原PO在臉書分享糟糕的購物經驗。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO指出，他們當時非常警戒，頻頻發現對方小動作很多，後來在店家要把筆電裝回箱子裡時，又發現裡面的東西都被拆過，且有使用過的跡象，店家被他們拆穿後發現拗不下去，還硬解釋「同事把備用機放現場，才讓他拿錯機來誤賣」，接著人就消失了，留下他們與另外一名店員傻在現場。

原PO最後說，「後來我們決定退費走人，不想買了，大家請務必要小心」、「我覺得做生意要有誠信，這是基本」。

貼文一出立刻引起網友熱議，有人說「開箱費是什麼鬼」、「原廠買最保險，還有現場開箱驗貨」、「只聽過喝自帶的酒要開瓶費，第一次聽到買電腦要開箱費的」、「奇文共賞」、「第一次聽到開箱費，騙人沒買過電腦喔」、「都已經沒生意了，還要亂搞這樣不行吧」。

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