　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

微軟新款Surface系列筆電在台上市　見證系列邁向10周年

▲▼微軟,MicroSoft,筆電,Surface。（圖／取自微軟）

▲ Surface Laptop 5 筆記型電腦在台上市。（圖／取自微軟）

記者樓菀玲／台北報導

台灣微軟今（26）日宣布全新 Surface Laptop 5 筆記型電腦即日起在台上市，並提到 Surface Pro 9 二合一裝置及 Surface Studio 2+ 一體式電腦也將分別於 11 月 8 日及 15 日陸續在台推出。

Surface Laptop 5 搭載建置在 Intel Evo 平台上的第 12 代 Intel Core 處理器，帶來極致高效能與細緻風格，Surface Pro 9 與 Surface Pro 9 5G 版本同時具備平板電腦的彈性與筆記型電腦的效能，賦能使用者工作、生活、創作、學習及娛樂等多樣需求。

▲▼微軟,MicroSoft,筆電,Surface。（圖／取自微軟）

Surface Laptop 5 搭載根據 Intel Evo 平台建置的第 12 代 Intel Core i5／i7 處理器，功能比前代強大 50% 以上。配備閃電般快速的 Thunderbolt 4 連接埠可連接 2 個 4K 螢幕，提供更快的傳輸速度，可同時進行 Microsoft Teams 通話、整理郵件、編輯簡報檔案等多工作業，還可快速進行切換。

外型時尚又超輕量，維持 3：2 比例的 PixelSense 觸控螢幕，提供便攜的 13.5 吋和更方便分割畫面進行多工處理的 15 吋兩種尺寸選擇。搭載 Dolby Vision IQ，可展現超生動色彩、更銳利的對比與更加豐富的細節。杜比全景聲 （Dolby Atmos）透過 Omnisonic 喇叭，可提供劇院等級的音效。

前置高畫質鏡頭和雙重遠場錄音室麥克風提供更優質的視訊通話體驗。搭配 Windows 11 內建的節能模式，可將系統資源優先安排給需要使用的應用程式，延長裝置使用時間達到節能目的。

配備極佳打字舒適度，且完美結合按鍵間距和回應能力的出色鍵盤，能保持極佳的工作效率。長達17小時的電池續航力 ，提供一整天生活所需。結合 Windows 11 的專注模式，可專注在目前的工作，不被通知或是其他訊息干擾。urface Laptop 5 共有白金、莫蘭迪綠、砂岩金、霧黑四種顏色。

▲▼微軟,MicroSoft,筆電,Surface。（圖／取自微軟）

Surface Pro 9 採用全新精美顏色的高級鋁製外殼，共有白金、石墨、寶石藍、森林綠四種顏色，全新的寶石藍和森林綠鍵盤引進部分生物性 Alcantara 材質，包含至少 12% 從甘蔗廢料中衍生的再生物質。極窄邊框的 13 吋 PixelSense 觸控螢幕，以及最高 120Hz 刷新率和廣域色彩，呈現出栩栩如生的視覺效果。

螢幕內建高畫質鏡頭、Omnisonic 喇叭、指向性麥克風，可透過觸覺訊號將手寫提升至全新境界。搭配 Surface 超薄手寫筆 2，在螢幕上書寫就如同實際紙筆書寫一樣順暢，同時可安全的存放在鍵盤中以無線方式充電。配備可調整角度的整合式支架，可選擇最佳的檢視角度。

Surface Pro 9 搭載建置在 Intel Evo 平臺的第 12 代 Intel Core i5／i7處理器 ，提供極佳的運算能力與效能，能夠執行現實生活中的多工處理、完整的桌機生產力和密集的工作負載量，提供比 Surface Pro 8 高出 50% 的效能。電池續航力長達 15.5 小時，2 個 Thunderbolt 4 連接埠可實現快速數據傳輸、對接多個 4K 顯示器或支援 eGPU 設置。

Surface Pro 9 5G 版本搭載 Microsoft SQ3 處理器提供快速的 5G 連網 ，以及長達 19 小時的電池續航力，配備 2 個 USB-C 連接埠。此外，它還透過全新神經處理器（NPU）實現自動定框、眼神接觸、語音對焦、人像背景模糊及降噪等新 AI 功能，帶來由 AI 驅動的視訊通話新體驗。

▲▼微軟,MicroSoft,筆電,Surface。（圖／取自微軟）

Surface Studio 2+ 寬敞鮮活的 28 吋 3：2 顯示比例的觸控螢幕和時尚外觀，是市場上功能最多元的一體式電腦，運用手寫筆可在觸控螢幕上發揮創造力及生產力。採用第 11 代 Intel Core 11370H 處理器重新建構 Surface Studio 處理引擎，CPU 效能比前代提高了 50%，並可同時撥打電話、編輯相片，以及處理熱愛的專案等多工作業。搭載 NVIDIA GeForce RTX 3060 獨立顯示卡，將繪圖效能提高一倍，在製作 3D 設計或渲染模型時，能夠實現最逼真的光線追蹤圖形。

Surface Studio 2+ 透過 1080p HD 視訊相機、杜比視界（Dolby Vision）與杜比全景聲（Dolby Atmos）和雙重錄音室等級麥克風，體驗超生動的色彩、更銳利的對比，以及豐富的細節，並享有劇院級的視覺和聽覺體驗。配備具有 Thunderbolt 4 的 USB-C 連接埠，提高大型檔案的傳輸速度並讓桌面保持整潔。零重力鉸鏈可輕易的轉換螢幕角度並轉換到另一個工作。搭載 Windows 11 作業系統的 Surface Studio 2+ 也符合安全核心電腦標準。 

ET快訊
魏哲家「勸休假」惹議　台積電深夜滅火
快訊／桃園觀音4900戶停電　電線杆「火光狂閃」連傳爆炸聲

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

微軟新款Surface系列筆電在台上市　見證系列邁向10周年

iPhone確定改用Type-C？蘋果高層認了：反對但也別無選擇

還要再等等！外媒盤點iOS、iPad OS 16還有「5大功能」未更新

iPhone 15更新盤點！調查機構：記憶體、鏡頭都升級

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

台中驚悚桶屍！水泥塊冒出「戴表男性左手」　警帶回輕熟女調查

微軟新款Surface系列筆電在台上市　見證系列邁向10周年

iPhone確定改用Type-C？蘋果高層認了：反對但也別無選擇

還要再等等！外媒盤點iOS、iPad OS 16還有「5大功能」未更新

iPhone 15更新盤點！調查機構：記憶體、鏡頭都升級

台積電ADR翻紅！最多上漲1.84%　「股價底線是否已到」成法人關注焦點

疫情與俄烏戰爭拖累英經濟？　金融時報：危機始於脫歐

俄通知美將進行「核部隊軍演」　烏：赫松料爆最激烈戰役

遭K湯狂嗆「我有4枚冠軍戒」　布克卻示愛：我是他的大粉絲

有效改善便秘的4個小妙招！日本名醫教「趴10分鐘」清宿便

黃子佼砸傷頭「包紗布趕活動」敬業模樣曝！　孟耿如照顧超貼心

館長vs.電豹女夢幻對決　桃園雲豹啦啦隊任一日店長

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

3C家電熱門新聞

iPhone將改用Type-C？蘋果高層認了

Google宣布：Chrome明年2月停止支援Windows 7

新款Surface系列筆電在台上市

他求「外送用」手機　網指「這1關鍵」才重要

安卓用戶小心！16款APP藏有惡意廣告軟體　下載達2000萬次

不止USB-C接頭！　iPhone 15再爆2大新亮點

iPhone 15更新盤點！調查機構：記憶體、鏡頭都升級

還要再等等！外媒盤點iOS、iPad OS 16還有「5大功能」未更新

iOS 16.1更新出爐！「即時動態」動態島、鎖定螢幕可用

破萬元蘋果鎖問世　iPhone、Apple Watch都能通

iPhone 14入門款不受歡迎　外媒：蘋果未來可能提高Pro版售價

Sony OLED A80K征服小男孩樂團

iOS 16「桌布有陰影」一票嫌醜　他供1招解

靠《怪奇物語》救訂閱數！　Netflix第三季用戶大增241萬

更多熱門

相關新聞

《世紀帝國》快閃店降臨華山

《世紀帝國》快閃店降臨華山

在 2021 年推出《世紀帝國 4》的 Xbox 本家大作《世紀帝國》今年將盛大迎來系列作誕生的 25 週年，遊戲將在 10 月 25 日當天推出《世紀帝國 4：週年紀念版》並同步登陸 PC Game Pass 及 Steam，帶來全新鄂圖曼與馬利文明、8 種新地圖與多樣全新挑戰等待玩家探索。

Xbox Design Lab可訂製菁英手把

Xbox Design Lab可訂製菁英手把

ROG玩家共和國發布嶄新代言陣容

ROG玩家共和國發布嶄新代言陣容

老公換3台車「信貸500萬綠一片」股票慘套牢！妻求存錢

老公換3台車「信貸500萬綠一片」股票慘套牢！妻求存錢

科技業慘爆！高階主管全嚇壞　真實慘況曝

科技業慘爆！高階主管全嚇壞　真實慘況曝

關鍵字：

微軟MicroSoft筆電Surface

讀者迴響

熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

準奈格關鍵轉彎到家門口！3天豪雨彈

曹格突PO：我老婆愛這個人！　刪文又嗆「隨便攻擊」

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

水泥桶掉出屍體　女房客見警反應曝

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

連迎5天暴雨！半個台灣紫到發黑

鄭州男17樓垂降斷繩摔死　受不了封控想去買物資

iPhone將改用Type-C？蘋果高層認了

魏哲家「勸休假」惹議　台積電深夜滅火

日本神人學者預測縣市長選舉：北市他會贏

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面