微軟新款Surface系列筆電在台上市　見證系列邁向10周年

▲ Surface Laptop 5 筆記型電腦在台上市。（圖／取自微軟）

記者樓菀玲／台北報導

台灣微軟今（26）日宣布全新 Surface Laptop 5 筆記型電腦即日起在台上市，並提到 Surface Pro 9 二合一裝置及 Surface Studio 2+ 一體式電腦也將分別於 11 月 8 日及 15 日陸續在台推出。

Surface Laptop 5 搭載建置在 Intel Evo 平台上的第 12 代 Intel Core 處理器，帶來極致高效能與細緻風格，Surface Pro 9 與 Surface Pro 9 5G 版本同時具備平板電腦的彈性與筆記型電腦的效能，賦能使用者工作、生活、創作、學習及娛樂等多樣需求。

Surface Laptop 5 搭載根據 Intel Evo 平台建置的第 12 代 Intel Core i5／i7 處理器，功能比前代強大 50% 以上。配備閃電般快速的 Thunderbolt 4 連接埠可連接 2 個 4K 螢幕，提供更快的傳輸速度，可同時進行 Microsoft Teams 通話、整理郵件、編輯簡報檔案等多工作業，還可快速進行切換。

外型時尚又超輕量，維持 3：2 比例的 PixelSense 觸控螢幕，提供便攜的 13.5 吋和更方便分割畫面進行多工處理的 15 吋兩種尺寸選擇。搭載 Dolby Vision IQ，可展現超生動色彩、更銳利的對比與更加豐富的細節。杜比全景聲 （Dolby Atmos）透過 Omnisonic 喇叭，可提供劇院等級的音效。

前置高畫質鏡頭和雙重遠場錄音室麥克風提供更優質的視訊通話體驗。搭配 Windows 11 內建的節能模式，可將系統資源優先安排給需要使用的應用程式，延長裝置使用時間達到節能目的。

配備極佳打字舒適度，且完美結合按鍵間距和回應能力的出色鍵盤，能保持極佳的工作效率。長達17小時的電池續航力 ，提供一整天生活所需。結合 Windows 11 的專注模式，可專注在目前的工作，不被通知或是其他訊息干擾。urface Laptop 5 共有白金、莫蘭迪綠、砂岩金、霧黑四種顏色。

Surface Pro 9 採用全新精美顏色的高級鋁製外殼，共有白金、石墨、寶石藍、森林綠四種顏色，全新的寶石藍和森林綠鍵盤引進部分生物性 Alcantara 材質，包含至少 12% 從甘蔗廢料中衍生的再生物質。極窄邊框的 13 吋 PixelSense 觸控螢幕，以及最高 120Hz 刷新率和廣域色彩，呈現出栩栩如生的視覺效果。

螢幕內建高畫質鏡頭、Omnisonic 喇叭、指向性麥克風，可透過觸覺訊號將手寫提升至全新境界。搭配 Surface 超薄手寫筆 2，在螢幕上書寫就如同實際紙筆書寫一樣順暢，同時可安全的存放在鍵盤中以無線方式充電。配備可調整角度的整合式支架，可選擇最佳的檢視角度。

Surface Pro 9 搭載建置在 Intel Evo 平臺的第 12 代 Intel Core i5／i7處理器 ，提供極佳的運算能力與效能，能夠執行現實生活中的多工處理、完整的桌機生產力和密集的工作負載量，提供比 Surface Pro 8 高出 50% 的效能。電池續航力長達 15.5 小時，2 個 Thunderbolt 4 連接埠可實現快速數據傳輸、對接多個 4K 顯示器或支援 eGPU 設置。

Surface Pro 9 5G 版本搭載 Microsoft SQ3 處理器提供快速的 5G 連網 ，以及長達 19 小時的電池續航力，配備 2 個 USB-C 連接埠。此外，它還透過全新神經處理器（NPU）實現自動定框、眼神接觸、語音對焦、人像背景模糊及降噪等新 AI 功能，帶來由 AI 驅動的視訊通話新體驗。

Surface Studio 2+ 寬敞鮮活的 28 吋 3：2 顯示比例的觸控螢幕和時尚外觀，是市場上功能最多元的一體式電腦，運用手寫筆可在觸控螢幕上發揮創造力及生產力。採用第 11 代 Intel Core 11370H 處理器重新建構 Surface Studio 處理引擎，CPU 效能比前代提高了 50%，並可同時撥打電話、編輯相片，以及處理熱愛的專案等多工作業。搭載 NVIDIA GeForce RTX 3060 獨立顯示卡，將繪圖效能提高一倍，在製作 3D 設計或渲染模型時，能夠實現最逼真的光線追蹤圖形。

Surface Studio 2+ 透過 1080p HD 視訊相機、杜比視界（Dolby Vision）與杜比全景聲（Dolby Atmos）和雙重錄音室等級麥克風，體驗超生動的色彩、更銳利的對比，以及豐富的細節，並享有劇院級的視覺和聽覺體驗。配備具有 Thunderbolt 4 的 USB-C 連接埠，提高大型檔案的傳輸速度並讓桌面保持整潔。零重力鉸鏈可輕易的轉換螢幕角度並轉換到另一個工作。搭載 Windows 11 作業系統的 Surface Studio 2+ 也符合安全核心電腦標準。