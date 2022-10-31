　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華碩推輕薄筆電Zenbook S 13 Flip OLED　搭12代Intel處理器

▲▼ASUS,華碩,筆電。（圖／取自ASUS）

▲ASUS華碩推出世界最輕 13.3吋2.8K OLED翻轉觸控筆電。（圖／翻攝自ASUS）

記者樓菀玲／台北報導

ASUS華碩推出世界最輕13.3吋2.8K OLED翻轉觸控筆電—Zenbook S 13 Flip OLED(UP5302)，重量1.1公斤、14.9公釐極致輕薄機身，提供紳士藍與優雅白雙色選擇，最高搭載第12代Intel Core i7處理器和Intel Iris Xe顯示卡，賦予全方位效能。

「ASUS抗菌處理技術」通過ISO 22196標準測試 ，具備99%抑菌效果，覆蓋於使用者最常接觸的筆電區域，包括置腕區域、鍵盤、NumberPad及電源按鈕/指紋感測器，降低潛在細菌傳播，守護用戶健康。耐用可靠的360° ErgoLift 螢幕轉軸，可自由切換筆電、帳篷、分享或平板模式，滿足用戶多種情境需求。

Zenbook S 13 Flip OLED採用16:10窄邊框OLED觸控螢幕，可視範圍更大，提升工作效率；通過PANTONE®、100% DCI-P3專業色彩、Dolby Vision及德國萊因護眼認證，呈現令人驚嘆的生動視覺，帶來劇院級視覺饗宴，常保雙眼舒適。Harman Kardon音效專家驗證的Dolby Atmos立體聲系統，音質細膩，智慧放大器增加3.5 倍音量，提供身歷其境的沉浸體驗。

▲▼ASUS,華碩,筆電。（圖／取自ASUS）

輕巧便攜的Zenbook S 13 Flip OLED具有67 Wh長效續航電力，輕鬆應付一日所需；透過ASUS USB-C Easy Charge，僅49分鐘即可快速充電至60% 。使用指紋感測器紅外線攝影機，啟動AI人臉快速登入，系統偵測離席瞬間鎖定筆電確保安全，並調暗螢幕以節省電力；另有ASUS Pen 2.0觸控筆供選購，享受智慧便捷新生活。

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
3星座迎來「升職+加薪」　年底2個月走大運
3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿
快訊／高雄工廠火勢猛烈「燒紅夜空」　緊鄰加油站
首爾靈堂現白色花海　親友跪倒「痛哭行大禮」！罹難者獲賠34萬
雪碧笑李妍瑾「跟AV導演絕配」被反賞一巴掌！
超商「2款冬季人氣美食」宣布回歸了
快訊／故宮3珍藏文物毀損　初步調查報告出爐
擁26cm巨鵰！他曝「睡過1000個女人」自豪：上帝禮物

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

華碩推輕薄筆電Zenbook S 13 Flip OLED　搭12代Intel處理器

微星推出MEG Ai1300P PCIE5電供器　迎接雙11光棍節再祭優惠

iOS 16.2測試版推出　新增小工具可監測睡眠

iPhone 15 Pro鏡頭升級？郭明錤：可能性不大

iOS程式碼意外爆雷　開發者爆料：Disney+廣告版「2大功能不可用」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

嘻小瓜挺F奶「訪一半激突＞／／／＜」　孫德榮挺同志讚：天之驕子

華碩推輕薄筆電Zenbook S 13 Flip OLED　搭12代Intel處理器

微星推出MEG Ai1300P PCIE5電供器　迎接雙11光棍節再祭優惠

iOS 16.2測試版推出　新增小工具可監測睡眠

iPhone 15 Pro鏡頭升級？郭明錤：可能性不大

iOS程式碼意外爆雷　開發者爆料：Disney+廣告版「2大功能不可用」

黃秋生《白日青春》3戰金馬影帝　預告將備昂貴戰袍步上紅毯

台九線大雨釀坍方！騎士衰撞落石「人車倒地」…緊急送醫

華碩推輕薄筆電Zenbook S 13 Flip OLED　搭12代Intel處理器

微星推出MEG Ai1300P PCIE5電供器　迎接雙11光棍節再祭優惠

蔡適應支持度勝謝國樑？　學者指這民調有瑕疵：透明度0.5顆星

賴清德抨擊新北市公安　消防局貼出數據反擊「我們都是第一名」

沃旭能源首獲勞動部工作生活平衡獎 　彈性制度打造北歐快樂工作文化

中信盃黑豹旗／中二中正妹球經傳承　高三學姊是王威晨鐵粉

確診者不可投票　蔣辦諷陳時中「心裡有鬼」：怕染疫者不投他

對張政禹要求高　葉總：不會讓他太舒服

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

3C家電熱門新聞

金曲歌王許富凱買養身椅孝親原因

安卓用戶小心！16款APP藏有惡意廣告軟體　下載達2000萬次

他求「外送用」手機　網指「這1關鍵」才重要

iOS 16.2測試版推出　新增小工具可監測睡眠

iPhone 15 Pro鏡頭升級？郭明錤：可能性不大

果粉快更新！蘋果修復「零日漏洞」　46款機型適用

iOS程式碼意外爆雷　開發者爆料：Disney+廣告版「2大功能不可用」

iPhone 15鏡頭將升級「4孔」！渲染圖被曝光　動態島還在

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

9月手機熱銷榜出爐　除蘋果外最受歡迎就是這兩支

破萬元蘋果鎖問世　iPhone、Apple Watch都能通

拯救iPhone狂閃退！　這12招輕鬆解決

iOS 16.1更新就遇災情　用戶：Wi-Fi會自己斷連

iPhone 15 Pro音量鍵有變革　郭明錤曝改採這模式

更多熱門

相關新聞

ROG玩家共和國再推電競周邊

ROG玩家共和國再推電競周邊

ROG玩家共和國今宣布推出多款電競週邊，包括：「ROG Gladius III Wireless AimPoint」、「ROG Keris Wireless AimPoint」、「ROG Strix Impact III」電競滑鼠，以及「ROG Falchion Ace」電競鍵盤。

華碩智慧工廠　導入AI強攻工業4.0

華碩智慧工廠　導入AI強攻工業4.0

台灣6企業入選全球最佳雇主　最好老闆是他

台灣6企業入選全球最佳雇主　最好老闆是他

新款Surface系列筆電在台上市

新款Surface系列筆電在台上市

ROG結盟MFT元鷹電競隊挺年輕戰將

ROG結盟MFT元鷹電競隊挺年輕戰將

關鍵字：

ASUS華碩筆電

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！自責潰堤

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯外套露車頭燈

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

梨泰院「倖存男緊抱死去女友」哭嚎！男網紅目睹崩潰

梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人！

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面