華碩推輕薄筆電Zenbook S 13 Flip OLED　搭12代Intel處理器

▲ASUS華碩推出世界最輕 13.3吋2.8K OLED翻轉觸控筆電。（圖／翻攝自ASUS）

記者樓菀玲／台北報導

ASUS華碩推出世界最輕13.3吋2.8K OLED翻轉觸控筆電—Zenbook S 13 Flip OLED(UP5302)，重量1.1公斤、14.9公釐極致輕薄機身，提供紳士藍與優雅白雙色選擇，最高搭載第12代Intel Core i7處理器和Intel Iris Xe顯示卡，賦予全方位效能。

「ASUS抗菌處理技術」通過ISO 22196標準測試 ，具備99%抑菌效果，覆蓋於使用者最常接觸的筆電區域，包括置腕區域、鍵盤、NumberPad及電源按鈕/指紋感測器，降低潛在細菌傳播，守護用戶健康。耐用可靠的360° ErgoLift 螢幕轉軸，可自由切換筆電、帳篷、分享或平板模式，滿足用戶多種情境需求。

Zenbook S 13 Flip OLED採用16:10窄邊框OLED觸控螢幕，可視範圍更大，提升工作效率；通過PANTONE®、100% DCI-P3專業色彩、Dolby Vision及德國萊因護眼認證，呈現令人驚嘆的生動視覺，帶來劇院級視覺饗宴，常保雙眼舒適。Harman Kardon音效專家驗證的Dolby Atmos立體聲系統，音質細膩，智慧放大器增加3.5 倍音量，提供身歷其境的沉浸體驗。

輕巧便攜的Zenbook S 13 Flip OLED具有67 Wh長效續航電力，輕鬆應付一日所需；透過ASUS USB-C Easy Charge，僅49分鐘即可快速充電至60% 。使用指紋感測器紅外線攝影機，啟動AI人臉快速登入，系統偵測離席瞬間鎖定筆電確保安全，並調暗螢幕以節省電力；另有ASUS Pen 2.0觸控筆供選購，享受智慧便捷新生活。