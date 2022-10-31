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鄭州富士康「大逃亡」主因是恐懼疫情！徒步則是因「交管沒車搭」

▲▼鄭州富士康「走的多是臨時工」　留下來上班的「補貼直接Double」。（圖／翻攝新黃河）

▲鄭州富士康傳出疫情，許多員工不願待在廠區內，選擇徒步返鄉。（圖／翻攝新黃河）

記者蔡紹堅／綜合報導

鄭州富士康近日傳出疫情，並爆出員工「大逃亡」事件，引起各界關注，相關負責人已經出面受訪，強調疫情總體可控。同時，也有內部員工透露，部分員工以步行返鄉實屬無奈，一部分原因來自對疫情的恐慌，另一部分則是因為防疫交通管制，無車可搭，才只好徒步。

▲▼富士康大逃亡。（圖／翻攝自微博）

員工表示，依照當地的防疫規定，核酸篩查是採用「20混1」的方式，在初期階段可快速發現個別異常，提高初期防控效率，但出現較多異常時，就要隔離並複查大量人員，動輒上萬人，「到達一定人數時，隔離場所、物資配送、檢測速度都沒辦法負荷，就會出現一開始的混亂現象。」

員工提到，在政府要求下，鄭州富士康先前關閉了食堂，改為免費發送三餐，以避免群聚，但是人數太多，一餐需要派發約20萬個餐盒，員工還必須特別從工廠回到宿舍吃飯，造成了諸多不便，並累積了許多不滿情緒，「經過和政府溝通後，現在已經逐漸恢復開放餐廳，大幅改善用餐不便問題。」

▲▼富士康大逃亡。（圖／翻攝自微博）

員工指出，自行返鄉的員工大多是臨時工，會用徒步的方式實屬無奈，一部分是來自對疫情的恐慌，還有獲取官方資訊的不足，另一方面則是因為防疫上的交通管制，無車可搭，才只好選擇步行，「公司沒有強制留人，都尊重大家的意願，昨天（30日）開始也開始找來了車輛，協助返鄉。」

另外，也有員工透露，幾天前他們就有收到了廠區提高出勤補貼標準的通知，包含出勤補貼標準從50元／天提高至100元／天，並且還新增了全勤獎勵，累計出勤天數大於等於13天獎勵1500元，隨11月薪資發放。

▲▼富士康大逃亡。（圖／翻攝自微博）

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