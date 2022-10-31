「大逃亡」後終於受訪！鄭州富士康：疫情可控「要做到兩手抓」

▲員工領取免費的餐點。（圖／翻攝河南日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

鄭州富士康爆出員工「大逃亡」事件後，相關負責人終於出面受訪，強調園區未發生重症感染現象，且在政府的大力協助下，疫情總體可控，「當前由於處於生產高峰期，產線對工人的需求較大，為降低疫情可能產生的風險，集團也會協調其他園區產能備援。」

根據河南官媒《河南日報》報導，富士康科技集團iDPBG事業群負責人表示，本次疫情發生後，富士康立即進入應急狀態，在省市專家團隊的指導下，迅速開展疫情風險評估和形勢研判，加強一線處置。採取的措施主要包括：

一是實施閉環管理，加強安全保障。富士康在10月13日就啟動了閉環管理，動員港區在外居住人員入住公司宿舍。10月16日，在政府支持下，園區外居住的富士康員工均已集中入住宿舍、酒店、學校等場所。員工集中後公司都實施了閉環管理、點對點通勤。

二是開展核酸檢測。10月10日開始富士康每天一輪全員核酸檢測。10月19日起在每個樓棟都設置了檢測點。10月21日起開始實行「核酸+抗原」一天兩檢。

三是合理安排就餐秩序。為了減少接觸風險，10月17日開始，開始實行分事業群就餐，錯峰上下班。10月19日，停止餐廳堂食，開始實行分餐配餐，免費為員工提供一日三餐。隨著疫情的好轉，在保障安全前提下，從10月29日至11月1日期間，已逐步恢復堂食。目前，有4處餐廳已經恢復堂食，11月1日計劃再恢復4處。目前，公司各部門分批次組織員工到餐廳就餐，且餐桌安裝玻璃擋板，每桌對角就座進餐。

四是加強防疫宣傳。在專家和政府的指導下，通過廣播、公眾號、視頻號、抖音號、熱線電話、現場宣講等方式，把科學的、規範的防疫知識傳遞給員工，提高大家的防控意識，第一時間解答員工疑問。

該名負責人強調，「截至目前，鄭州園區未發生重症感染現象，在政府的大力協助下，疫情總體可控。」

該名負責人說，針對部分有返鄉意願的員工，公司已聯合政府統一組織人員和車輛，在嚴格落實疫情防控規定前提下，幫助返鄉員工做好個人防護，安排核酸檢測，確保員工點對點有序返鄉。

該名負責人提到，目前，在鄭州航空港經濟綜合實驗區管委會的指導和大力支持下，富士康鄭州科技園正盡最大努力做到生產、防疫兩手抓，在確保員工健康安全的前提下，公司將全力組織好無疫情車間的生產，「當前由於處於生產高峰期，產線對工人的需求較大，為降低疫情可能產生的風險，集團也會協調其他園區產能備援。」