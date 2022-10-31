　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「大逃亡」後終於受訪！鄭州富士康：疫情可控「要做到兩手抓」

▲▼「大逃亡」後終受訪！鄭州富士康：疫情可控「要做到兩手抓」。（圖／翻攝河南日報）

▲員工領取免費的餐點。（圖／翻攝河南日報）

記者蔡紹堅／綜合報導

鄭州富士康爆出員工「大逃亡」事件後，相關負責人終於出面受訪，強調園區未發生重症感染現象，且在政府的大力協助下，疫情總體可控，「當前由於處於生產高峰期，產線對工人的需求較大，為降低疫情可能產生的風險，集團也會協調其他園區產能備援。」

根據河南官媒《河南日報》報導，富士康科技集團iDPBG事業群負責人表示，本次疫情發生後，富士康立即進入應急狀態，在省市專家團隊的指導下，迅速開展疫情風險評估和形勢研判，加強一線處置。採取的措施主要包括：

一是實施閉環管理，加強安全保障。富士康在10月13日就啟動了閉環管理，動員港區在外居住人員入住公司宿舍。10月16日，在政府支持下，園區外居住的富士康員工均已集中入住宿舍、酒店、學校等場所。員工集中後公司都實施了閉環管理、點對點通勤。

二是開展核酸檢測。10月10日開始富士康每天一輪全員核酸檢測。10月19日起在每個樓棟都設置了檢測點。10月21日起開始實行「核酸+抗原」一天兩檢。

▲▼「大逃亡」後終受訪！鄭州富士康：疫情可控「要做到兩手抓」。（圖／翻攝河南日報）

三是合理安排就餐秩序。為了減少接觸風險，10月17日開始，開始實行分事業群就餐，錯峰上下班。10月19日，停止餐廳堂食，開始實行分餐配餐，免費為員工提供一日三餐。隨著疫情的好轉，在保障安全前提下，從10月29日至11月1日期間，已逐步恢復堂食。目前，有4處餐廳已經恢復堂食，11月1日計劃再恢復4處。目前，公司各部門分批次組織員工到餐廳就餐，且餐桌安裝玻璃擋板，每桌對角就座進餐。

四是加強防疫宣傳。在專家和政府的指導下，通過廣播、公眾號、視頻號、抖音號、熱線電話、現場宣講等方式，把科學的、規範的防疫知識傳遞給員工，提高大家的防控意識，第一時間解答員工疑問。

該名負責人強調，「截至目前，鄭州園區未發生重症感染現象，在政府的大力協助下，疫情總體可控。」

該名負責人說，針對部分有返鄉意願的員工，公司已聯合政府統一組織人員和車輛，在嚴格落實疫情防控規定前提下，幫助返鄉員工做好個人防護，安排核酸檢測，確保員工點對點有序返鄉。

該名負責人提到，目前，在鄭州航空港經濟綜合實驗區管委會的指導和大力支持下，富士康鄭州科技園正盡最大努力做到生產、防疫兩手抓，在確保員工健康安全的前提下，公司將全力組織好無疫情車間的生產，「當前由於處於生產高峰期，產線對工人的需求較大，為降低疫情可能產生的風險，集團也會協調其他園區產能備援。」

▲▼「大逃亡」後終受訪！鄭州富士康：疫情可控「要做到兩手抓」。（圖／翻攝河南日報）

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
擁擠人潮「出現1現象」快逃！10分鐘內必出事　2大踩踏案都出
快訊／連5年摘米其林二星　突宣布歇業
XBB重複感染機率高！　1族群小心
高端公布每劑840元　王必勝：比BNT、莫德納便宜「沒有買貴
98女命喪梨泰院！　154罹難者身分全數確認
梨泰院窄巷第一視角曝光！　男被擠到「頭歪眼神死」表情痛苦
快訊／XBB、BF.7都爆首例本土　40多歲男性二次感染
快訊／今增59死、本土+22593！40多歲男快篩陽「在家昏
星巴克「美式、那堤買一送一」　明限定4小時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「大逃亡」後終於受訪！鄭州富士康：疫情可控「要做到兩手抓」

王毅與布林肯通話　雙方討論中美需保持開放的溝通渠道

上海迪士尼突關閉「陰性才能出園」　遊客錯愕：萬聖夜沒法狂歡

鄭州富士康員工怕爆「步行百里逃亡」！官方：廠區未發生重症感染

鄭州富士康「走的多是臨時工」　留下來上班的「補貼直接Double」

鄭州富士康員工大逃亡！翻山越嶺10小時回家　立刻被拉去隔離

婚宴辦在豬圈裡吃　女賓客曝傻眼畫面：路人以為是養豬場慶典

沒錢娶妻被要求「倒插門」…老父含淚點頭　大喜日抱兒哭：對不起

18歲妹被姊夫「餵毒百草枯」400萬換肺　復仇男判處無期徒刑

阿卡貝拉雲交流　攸揚歌聲跨海峽

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

「大逃亡」後終於受訪！鄭州富士康：疫情可控「要做到兩手抓」

王毅與布林肯通話　雙方討論中美需保持開放的溝通渠道

上海迪士尼突關閉「陰性才能出園」　遊客錯愕：萬聖夜沒法狂歡

鄭州富士康員工怕爆「步行百里逃亡」！官方：廠區未發生重症感染

鄭州富士康「走的多是臨時工」　留下來上班的「補貼直接Double」

鄭州富士康員工大逃亡！翻山越嶺10小時回家　立刻被拉去隔離

婚宴辦在豬圈裡吃　女賓客曝傻眼畫面：路人以為是養豬場慶典

沒錢娶妻被要求「倒插門」…老父含淚點頭　大喜日抱兒哭：對不起

18歲妹被姊夫「餵毒百草枯」400萬換肺　復仇男判處無期徒刑

阿卡貝拉雲交流　攸揚歌聲跨海峽

他嫌台灣YouTuber「演藝圈化」挨轟！網酸1現象：PTT才老年化

陳時中競辦12圖卡闢謠　醫師發言人問黃珊珊：縱容「Ben」搶疫苗？

邁向ESG之路　台塑勝高攜手全球79家供應商打造永續地球

房東私闖公寓拍噁照！　她驚曝更毛經驗：不見的內褲突然出現

新北消防猛男月曆來了！4正妹消防員插花　所得全捐公益

高雄第一個「共同管道」重劃區　商圈機能加持站穩3字頭

黃牌重機帥氣狂飆...30秒後慘撞分隔島！醉男命大輕傷被法辦

孕婦也需要安眠藥！ 國衛院研究：懷孕1~3個月使用頻率最高

梨泰院154死　南韓補助醫葬醫療費「1人最高台幣36萬元」

國民黨批蔡英文情勒選民　「執政路線被唾棄剛好而已」

母女騎車雙載遭軍卡輾死「致命關鍵」是台灣人壞習慣？4兵拍抖音被國防部汰除【小編沒收工】221031

大陸熱門新聞

沒錢娶妻被要求倒插門　父淚點頭

婚宴辦在豬圈裡吃　女賓客曝傻眼畫面

鄭州富士康員工徒步10小時回家　立刻被拉去隔離

人妻給小費　外送員一看金額報警

18歲妹被餵毒百草枯　姊夫判無期

接錯孫女！迷糊阿公：她叫我爺爺

他借億元法拉利載妹　出發3秒就出事

月領45K！她當6歲童保母同住豪宅

剛出生嬰兒「這一動作」瞬間爆紅

網傳富士康書記發文：無力支撐局面

上海2014跨年慘劇！100萬人湧入踩死36人　

蘭桂坊29年前人踩人慘劇　釀21死

人踩人怎自救？2事千萬不能做

梨泰院人踩人「增至4中國公民遇難」

更多熱門

相關新聞

路透：鴻海鄭州衝擊大　11月iPhone出貨影響上看3成

路透：鴻海鄭州衝擊大　11月iPhone出貨影響上看3成

中國嚴格防疫措施引發iPhone出貨疑慮，外媒報導，鴻海（2317）本月在中國河南鄭州工廠已受影響，11月iPhone組裝出貨影響上看3成。

鄭州富士康員工怕爆「步行百里逃亡」！官方：廠區未發生重症感染

鄭州富士康員工怕爆「步行百里逃亡」！官方：廠區未發生重症感染

富士康走的多是臨時工　留下上班補貼Double

富士康走的多是臨時工　留下上班補貼Double

鄭州富士康員工徒步10小時回家　立刻被拉去隔離

鄭州富士康員工徒步10小時回家　立刻被拉去隔離

網傳富士康書記發文：無力支撐局面

網傳富士康書記發文：無力支撐局面

關鍵字：

大逃亡富士康鄭州富士康

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！自責潰堤

《PD2》男偶像罹難　得年24歲

梨泰院「倖存男緊抱死去女友」哭嚎！男網紅目睹崩潰

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯外套露車頭燈

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人！

睡前想吃東西是警訊！睡眠不足4徵兆　醫：秒入睡≠睡得好

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面