鄭州富士康員工怕爆「步行百里逃亡」！官方：廠區未發生重症感染

▲富士康工人為「逃疫」徒步百公里返鄉。（圖／翻攝新黃河）

記者鄭思楠／綜合報導

鄭州富士康近日傳出廠區爆疫，員工怕爆步行百里逃回家。據「鄭州發布」微信公眾號30日發佈，鄭州航空港區疫情防控指揮部表示，本輪疫情傳播速度快，但病毒載量低，截至目前，富士康廠區未發生重症感染現象，疫情總體可控。富士康將統一組織人員和車輛，全力以赴確保富士康員工順利安全返鄉。

公告顯示，對於近期一些有返鄉意願的員工，本著充分尊重員工意願的原則，航空港區積極與相關員工輸出地政府溝通和協調，在嚴格落實疫情防控規定的前提下，安排公安、交通、屬地辦事處和富士康企業，統一組織人員和車輛，啟動員工點對點返鄉工作。

公告強調，在返鄉前，充分尊重員工的去留意願，與企業員工進行充分溝通，去留自願，並做好點對點保障。按照疫情防控規定，加強返鄉員工做好個人防護，安排核酸檢測，協調省內相關地區做好接收，點對點閉環運輸車輛，確保員工安全有序返鄉。

公告也指出，對於自願留在企業生產生活的員工，將進一步優化、細化各項疫情防控措施，定期對廠區、員工宿舍消毒，在確保安全的前提下，全力組織好企業無疫情車間廠區的生產。同時，將積極做好在企員工的食宿、核酸檢測、身體健康保障等工作，為員工提供醫療及關愛服務，開放線上、線下各類諮詢渠道，竭盡全力為員工提供後勤服務及關愛保障。

另外，鴻海發言體系針對鄭州廠狀況30日發出聲明，聲明指出，目前廠區內相關物資供應無虞，同時，針對部分有返鄉意願的員工，園區已聯合政府統一組織人員和車輛，從30日起做好員工點對點有序返鄉服務。聲明強調，集團鄭州園區與政府配合防疫，園區已經逐步在控制之中。集團也會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。