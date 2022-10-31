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鄭州富士康「走的多是臨時工」　留下來上班的「補貼直接Double」

記者蔡紹堅／綜合報導

富士康鄭州廠大批員工離開廠區，徒步數十公里返鄉引起各界關注，但仍有許多員工留在廠區，一名員工就透露，目前仍有工人在上班，而且周六還有雙倍工資，「再4、5天就可以恢復正常秩序，每天正常出勤有獎金。」

根據《新黃河》報導，留在廠區內的員工張宇（化名）表示，在大批同事選擇收拾行李連夜離開的時候，他選擇留下來，但是自己已經整整一周沒有出宿舍了，「一周前，察覺到周邊同事的異樣後有點慌，所以就請假待在宿舍，不再出門。」

▼鄭州富士康大批員工離開廠區，徒步數十公里返鄉。（圖／翻攝新黃河）

▲▼鄭州富士康「走的多是臨時工」　留下來上班的「補貼直接Double」。（圖／翻攝新黃河）

張宇說，從29日開始，透過宿舍的窗戶，每天都能看到拖著行李往外走的同事們，廠區的大門也從剛開始的緊閉，到30日上午打開，「不是沒想過回家，但是從廠區到老家，一百多公里的距離，就算晝夜不停，也得走40多個小時。」

張宇提到，選擇「自願返鄉」的，大部分都是臨時工，公司已經發了通知，不會阻攔，但要提前向家鄉報備，檢測陰性，願意回去的都算是自離，像自己這樣選擇留下的，則大部分都是正式員工。

張宇還說，在宿舍的一周，吃得最多的是泡麵和麵包，廠區雖有盒飯發放，但張宇覺得出門的風險太高，不想冒險，「同宿舍的三個同事都跟自己一樣的想法，看情況再決定要不要離開。」

張宇指出，截止到29 日，廠區內也有工人在上班，「因為周六有雙倍工資。」

▲▼鄭州富士康「走的多是臨時工」　留下來上班的「補貼直接Double」。（圖／翻攝新黃河）

張宇也提供了一份30日發出的通知，內容提到，「自願返鄉的員工，公司不會阻攔，但需提前向家鄉報備，核酸陰性願意回去的算自離。自10 月31 日開始，飯堂恢復堂食，一個桌子對角坐兩人，宿舍區生活超市會陸續開放。」

通知內也強調，「再有四五天可以恢復正常秩序，每天正常出勤依然有獎金。」

另外，根據財聯社報導，有許多員工都收到了廠區提高出勤補貼標準的通知，「自2022年10月26日至2022年11月11日，IDPBG鄭州廠區（鄭州航空港廠區）正常出勤的全體員工出勤補貼標準從50元／天提高至100元／天，隨當月薪資發放，新增全勤獎勵，累計出勤天數大於等於13天獎勵1500元，隨11月薪資發放。」

針對鄭州廠區的情況，鴻海發言體系30日發出4點聲明，強調在政府的指導下，集團鄭州園區正持續落實防疫措施，實施了閉環管理、點對點通勤、每日核酸以及抗原篩檢、免費為員工提供三餐、增設24小時關愛熱線、志願者服務等員工關愛舉措，並持續為員工提供最新的防疫訊息及宣導，「鄭州園區與政府配合防疫，園區已經逐步在控制之中。集團也會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。」

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