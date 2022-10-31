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鄭州富士康員工大逃亡！翻山越嶺10小時回家　立刻被拉去隔離

▲▼富士康大逃亡。（圖／翻攝自微博）

▲富士康許多員工徒步回家。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

鄭州富士康工業園區內因為爆發群聚感染，員工怕到「大逃亡」，有人步行10餘小時到家，有人走在半途被家鄉人員派車前往接回。據「鄭州發布」消息，2022年10月30日下午從鄭州航空港區疫情防控指揮部獲悉，富士康將統一組織人員和車輛，全力以赴確保員工順利安全返鄉。

據《界面新聞》報導，10月30日，富士康工業園區的多名員工和管理人員表示，確有大量員工離開園區，由於鄭州處於「靜默」管控期，這些員工只能徒步回家。有些仍在路上，有些已經到家。還有一些地方政府組織車輛，正在接回本地籍的富士康員工。

家住鄭州周邊的康女士透露，大約兩週前，在富士康工作的丈夫說園區出現陽性病例，隨後感染人數增多。他丈夫在辦公室工作，被要求不得離開，「吃住都在辦公室裡。」

另一名在富士康工作了十多年的中層管理人員也證實，大約半個月前富士康園區爆出疫情，他擔心被封控無法回家，考慮到家中有老人和孩子需要照顧，於是請假回家。不久，園區開始封閉式管理。後來，他給一些下屬打電話，許多人未再接聽，他聽說一些員工已經離開了富士康。

康女士的家住在鄭州郊區，距離富士康園區30多公里。康女士稱，他丈夫前幾天聽說有同事「想辦法」離開了園區，正徒步回家，考慮到自己家並不算遠，他也決定冒險回來，於是叫上同在富士康工作的哥哥同行。

▲▼富士康大逃亡。（圖／翻攝自微博）

他們在路上碰到了很多徒步回家的工友，還有許多自發給他們送食物和水的熱心群眾。康女士的丈夫從10月29日中午出發，徒步走了10多個小時，路上也沒有挨餓。

康女士的丈夫於10月29日深夜結束這段旅程，在快到社區時，他主動撥打電話報備，隨後被拉去了隔離點。康女士說，經過10多多的焦慮和長途跋涉，她丈夫非常疲憊，「我們都還沒有見面，不過到家了就安心了。」

康女士指出，10月30日凌晨2點，她還看到樓下不少拖著箱子、背著背包的年輕人在趕路，距她家不遠處就有市民在路邊擺放了食物和礦泉水。30日早上，鄭州下起了小雨，路上仍有不少趕路的年輕人，「我們這裡都封控了半個月，現在出來的肯定是富士康的人。」

多名富士康員工的家屬稱，家屬回來前，他們已經聯繫了當地社區或村委會，被告知只要是陰性就可以回來，但需要隔離，在獲得老家所在社區或村委會同意後，他們才決定回來。

▲▼富士康大逃亡。（圖／翻攝自微博）

另有一名家住河南商丘的女子表示，她的家屬在幾天前從鄭州富士康園區出發徒步回家，後來引發社會關注後，當地安排車輛在中途將家屬接了回來，目前也正在隔離點。

前述仍在富士康園區的工人稱，一開始食物供應存在很多問題，不少員工開始抱怨，但最近兩天情況有所好轉。不過，工人們擔心疫情仍在擴散，不少人感到焦慮。

據第一財經10月30日報導，富士康公司一名行政辦公人員表示，目前，當地政府已向富士康派駐駐廠工作組。鄭州航空港經濟綜合實驗區一名負責人則稱，他們正會同河南省有關部門，開會研究相應措施。

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