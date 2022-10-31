不斷更新／花蓮和平村、宜蘭2校停班停課！全台各縣市停班課一覽

▲受到颱風外圍環流影響，全台多地雨勢相當明顯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

中央氣象局指出，今（31）日受到颱風外圍環流及東北季風影響，雨勢持續增大，宜蘭縣稍早宣布，大同鄉四季國民小學英士分校，以及南澳鄉澳花國民小學，今日下午停班停課。此外，花蓮縣秀林鄉和平村，今日中午12時30分停班停課。《東森新媒體ETtoday》將隨時為您關注、更新各縣市的停班停課狀態。

以下為目前全台各地宣布停班停課狀態：

[廣告]請繼續往下閱讀...

宜蘭縣：

大同鄉四季國民小學英士分校，上午10時起停止上班、停止上課。

南澳鄉澳花國民小學，中午12時起停止上班、停止上課。

花蓮縣：

秀林鄉和平村，中午12時30分起停止上班、停止上課。

▼氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量 減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪 買再送蜂膠手工皂



►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油 抗菌100%



►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑 1瓶只要16元