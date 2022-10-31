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今晚3區防「豪雨以上強降雨」！明晚颱風遠離　周末北台灣又變天

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲今晚到明晨北部、東半部有劇烈降雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今晚到明天白天持續受到颱風環流及東北季風共伴效應影響，北部、東半部降雨機率高，大台北地區、基隆北海岸、東北部有局部大雨或豪雨，周三東北季風減弱，各地氣溫回升，不過周五又有東北季風南下影響，北台灣再度轉濕涼，壞天氣將一路延續到下周一。

氣象局預報員黃恩鴻表示，明日受颱風環流及東北季風影響水氣仍偏多，北部、東半部降雨機率高，大台北地區、基隆北海岸、東北部有局部大雨或豪雨，中南部多雲偶有零星雨。

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明日受降雨影響天氣偏涼，高溫北台灣21到23度，其他地區27到30度，各地早晚低溫20到21度。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲颱風奈格明晚遠離台灣。（圖／氣象局）

周三東北季風減弱，不過桃園以北、東半部降雨機率仍偏高，基隆北海岸、東北部還是還是有局部大雨，其他地區多雲可見陽光。周三、四各地氣溫回升，北台灣26到27度，其他地區28到30度。

颱風「奈格」持續往北移動，預計明晚加速偏西移動，遠離台灣，因此明晚受颱風的影響就會減緩，剩下東北季風影響的迎風面有雨，奈格將於周五進入海南島後減弱。另今日生成的颱風「榕樹」則對台灣天氣沒有影響。

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