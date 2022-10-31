嘉義市購物節發票登錄達6.3億　頭獎輕豪宅貳獎休旅車得主出爐

▲ 2022嘉義市購物節發票登錄總額6.3億創新高，頭獎輕豪宅及貳獎休旅車中獎幸運兒都來自嘉義縣。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2022嘉義市購物節於今年7月15日開跑，一路加碼延期至10月10日圓滿落幕。嘉義市長黃敏惠表示，活動期間為了促進消費，除增加貳獎百萬休旅車之外，再加碼2,500萬元提供嘉義市民滿千送百的發票換現金活動，成功帶動消費買氣。「住宿送600，消費500抽房子」更是一路熱銷，發票登錄總金額達6.3億元打破去年紀錄，成長近4成，締造歷年來最好成績!

根據統計，活動期間消費發票登錄總額達6.3億元，活動重要獎項於10月19日由黃敏惠親自於活動臉書線上直播抽出，金石龍悅 737.7萬元輕豪宅、百萬休旅油電車以及電子支付加碼獎等多項好禮得主皆於31日親自到嘉義市政府頒獎會場領獎，接受大家羨慕的眼光。其中貳獎得主是嘉義縣黃先生買了兩臺冷氣機，竟就換來一部百萬休旅車！頭獎得主是來自嘉義縣的張小姐，在家樂福嘉義店賣場消費的發票登錄金額為3,517元，就抽中價值737.7萬元金石龍悅輕豪宅，直呼太幸運啦!

黃敏惠在頒獎典禮現場，感謝金石建設贊助頭獎輕豪宅，讓嘉義市購物節一開始就氣勢非凡。也感謝「嘉義市旅館商業同業公會」連續3年支持購物節「住宿送600」活動，沒有用市政府的預算，完全由旅館業者攜手特約店家一起響應，這就是嘉義人一起共好的精神；「嘉義市不動產商業同業公會」也連續2年支持購物節贊助電動機車，豐富獎項之外，也傳達嘉義市支持永續綠能建設。黃市長表示，今年不僅發票登錄總額創新高，電子支付登錄筆數也高達2.6萬筆，累計金額達1,507萬餘元，比去年成長近4成，成功帶動消費者與店家一起進入數位化生活。這次購物節全市買氣強強滾，延續去年推出嘉購王爭霸戰活動，於19日抽獎直播中公布之「嘉購王」登錄發票金額高達1,499萬5,419元，獲得價值13萬元的名牌包。值得一提的是，個人累積登錄金額共有2位登錄金額破千萬，還有36位民眾登錄金額破百萬，嘉義市驚人消費力不容小覷。



嘉義市政府建設處田長沛處長指出，嘉義市旅館商業同業公會連續3年支持「住宿送600元嘉遊金」活動，今年共有25家特約旅宿、6家小型旅宿響應支持，業者們不僅開發活動期間專屬房型，更自己加碼擴大行銷，提高整體活動效益，嘉遊金發放前三名的旅宿為耐斯王子大飯店、新悅花園酒店、冠閣大飯店，今天也獲頒獎座，住宿民眾用旅宿業者發出的嘉遊金可到全嘉義市500多家特約商店換購商品，全體一起共好的緊密連結，創造嘉義市購物節一波接一波的好成績。

黃敏惠感謝市府團隊與各界鼎力贊助，使今年購物節活動受到全國民眾及在地市民的熱烈支持，一起攜手走出疫情陰霾，成功「拚經濟、搶商機」，打造「全齡共享、世代宜居」的嘉義市。透過像嘉義市購物節的抽獎活動吸引全國民眾來訪，讓嘉義在地豐沛的人文脈絡與自然風貌得以被看見。歡迎大家一定要再來嘉，一同感受嘉義市的美好。

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