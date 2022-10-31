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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高捷黃線動工！陳其邁幽默撩「特別為妳取名」　黃捷心臟漏一拍

▲▼ 捷運黃線動工！陳其邁幽默撩「特別為妳取名」，黃捷心臟漏一拍。（圖／記者賴文萱翻攝）

捷運黃線動工！陳其邁幽默撩「特別為妳取名」，黃捷心臟漏一拍。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄捷運黃線今日（31）正式動工，長期關心「黃捷」的高雄市議員黃捷也到場參與。市長陳其邁幽默對著黃捷開撩「特別跟妳取一樣的名字」，讓她直呼：「撩妹金句，心跳漏跳一拍！」

▲▼高捷黃線機廠動土了！2028年完工，陳其邁再曝林園線動工時間。（圖／記者賴文萱翻攝）

捷運黃線動工！目標2028年完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷說，對鳳山超級重要的黃線捷運終於要啟動，地方鄉親都期待很久。以後無論是去澄清湖看棒球，還是帶長輩去長庚醫院，或是到正修、高科、高醫、雄工、鳳中等上下課通勤都能更方便。 　

捷運黃線預計2028年完工，黃捷指出，她多次和市府討論要妥善處理施工期的五甲地區交通問題。無論是路邊停車、店家營運上的不便，都要優先跟地方民眾溝通。她也請交通局全面盤點沿線的停車替代空間，務必將施工黑暗期對市民的影響降到最小。 　

▲▼ 捷運黃線動工！陳其邁幽默撩「特別為妳取名」，黃捷心臟漏一拍。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼捷運黃線動工！陳其邁幽默撩「特別為妳取名」，黃捷心臟漏一拍。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 捷運黃線動工！陳其邁幽默撩「特別為妳取名」，黃捷心臟漏一拍。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，關於球迷很關心的主題車站，黃捷說，已與捷運局多次討論，對未來的澄清湖棒球場站，一定要有滿滿的「台鋼雄鷹」風。比照福岡軟銀、橫濱DeNA海灣之星等日職案例，將車站、甚至是列車，都打造滿滿的職棒風，營造出專屬高雄的「野球魂」。 　　　

黃捷最後不忘呼籲大家，以後大家來鳳山就是搭黃捷，也歡迎「和黃捷一起搭黃捷」，一起打造高雄的便捷運輸。

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