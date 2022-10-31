黃永昌萬聖節扮美國隊長！呂家愷邀鄉親手作DIY　背後用意有洋蔥

▲黃永昌扮美國隊長。（圖／翻攝自黃永昌FB）

記者施怡妏／綜合報導

新北市第8選區的候選人配合萬聖節的活動，精心打扮上街拜票，國民黨新北市議員黃永昌穿上美國隊長的服裝，在競選總部與大家同樂；民進黨市議員後選人廖宜琨，則是帶著老婆一起大玩變裝秀；國民黨市議員候選人呂家愷則在土城總部，進行手作DIY的活動。

黃永昌在總部舉辦萬聖節變裝趴，現場有許多大朋友小朋友，大家一來就說「不給糖，就搗蛋」，而他早就準備好糖了，「果然一拿到糖果，大家都乖乖了，一起開開心心拍照，然後浩浩蕩蕩遊街去了，又是一個有趣熱鬧的萬聖節！」

▲呂家愷盼，透過手作DIY增加大人與小孩之間的親密感。（圖／翻攝自候選人FB）

廖宜琨則帶著老婆一起到三峽參加萬聖節活動，兩人都扮演著鬼滅之刃的角色，分別是上弦之一黑死牟與蝴蝶忍，這兩年疫情，大家都悶了好久，「好不容易在疫情逐漸開放的情況下，大家都出來開趴歡樂，看到小朋友的笑容真的會融化大家的心」。

呂家愷則舉辦手作DIY活動，一針一線做出屬於自己的狐狸環保杯套和南瓜小吊飾，他也準備了糖果讓小孩們「不搗蛋」，他認為手作DIY是促進親子關係的燃煤劑，即將成為新手爸爸的他十分重視家庭相關議題，「這樣的活動不僅能活絡家庭溝通的管道，更能訓練孩子的手眼協調及問題解決的能力，父母親也能同時引導孩子並適時給予鼓勵」。

▲王正一早在土城向鄉親問早。（圖／翻攝自候選人FB）

另外，下著大雨的早上，新北市勞動黨議員候選人王正風雨無阻，在土城的中華路和中央路交叉路口向路過的市民們問好拜票，一名外送員聽見王正主張「爭取外送員權益的政見」，熱情地對王正比讚；王正也承諾，進入市議會之後，將會推動修訂《新北市外送平台業者管理自治條例》，保障外送員底薪，減輕商家和消費者的負擔。