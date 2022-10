史上最多！美韓出動1600架次戰機　連續5天聯合軍演

▲美韓舉行聯合軍演。(示意圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

美國和南韓今天展開空中聯合軍事演習,雙方數百架戰機將在1週大部分的時間內,每天進行24小時的模擬攻擊。

路透社報導,美國空軍表示,這場「警戒風暴」(Vigilant Storm)軍演將持續到11月4日,共計約有240架戰機出動約1600架次,出動任務數是這場年度軍演歷來最多。

平壤譴責聯合演習是對入侵的預演,且證明華盛頓和首爾抱持敵對政策。為抗議最近的演習,北韓發射飛彈、進行空中演習,並朝大海發射了砲彈。

美韓表示,需要進行此類軍演以因應北韓的潛在威脅。北韓今年發射飛彈的次數創歷史新高,也已為自2017 年以來首次恢復核試做準備。

「警戒風暴」將包括來自美國和南韓的F-35兩種機型匿蹤戰機和其他戰機,澳洲還將為演習部署1架空中加油機。

美國空軍表示:「(南韓)和美國空軍將與聯合軍種合作,訓練期間每天24小時執行密接空中支援、防禦性制空和緊急空中作戰等重大空中任務。」

「地面支援部隊還將訓練他們的基地防禦程序,以及受到攻擊時的生存能力。」

南韓軍隊甫於28日完成了為期12天的護國(Hoguk)軍事演習。

