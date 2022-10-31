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史上最多！美韓出動1600架次戰機　連續5天聯合軍演

▲▼美韓2017年舉行聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲美韓舉行聯合軍演。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國和南韓今天展開空中聯合軍事演習，雙方數百架戰機將在1週大部分的時間內，每天進行24小時的模擬攻擊。

路透社報導，美國空軍表示，這場「警戒風暴」（Vigilant Storm）軍演將持續到11月4日，共計約有240架戰機出動約1600架次，出動任務數是這場年度軍演歷來最多。

平壤譴責聯合演習是對入侵的預演，且證明華盛頓和首爾抱持敵對政策。為抗議最近的演習，北韓發射飛彈、進行空中演習，並朝大海發射了砲彈。

▲▼美韓軍方4月5日舉行年度軍事演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲美韓軍方今天展開聯合軍演。（圖／達志影像／美聯社）

美韓表示，需要進行此類軍演以因應北韓的潛在威脅。北韓今年發射飛彈的次數創歷史新高，也已為自2017 年以來首次恢復核試做準備。

「警戒風暴」將包括來自美國和南韓的F-35兩種機型匿蹤戰機和其他戰機，澳洲還將為演習部署1架空中加油機。

美國空軍表示：「（南韓）和美國空軍將與聯合軍種合作，訓練期間每天24小時執行密接空中支援、防禦性制空和緊急空中作戰等重大空中任務。」

「地面支援部隊還將訓練他們的基地防禦程序，以及受到攻擊時的生存能力。」

南韓軍隊甫於28日完成了為期12天的護國（Hoguk）軍事演習。

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