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梨泰院悲劇154人慘死！總統尹錫悅「沉痛發聲」：悲傷難以言喻

▲▼南韓總統尹錫悅、金建希31日前往焚香所獻花哀悼梨泰院死者。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅、金建希31日前往焚香所獻花哀悼梨泰院死者。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院29日晚間爆發踩踏事件，多達154條人命因此犧牲。總統尹錫悅昨（30）日前往該地勘察時曾失言，「這裡（真的）死那麼多人嗎」，遭到網友群起砲轟冷血。不過，尹錫悅今（31）日針對該案表示，「感受到無法言喻的悲傷」，他指示應該要建立一套安全管理機制，以求應付人潮。

根據《韓聯社》，尹錫悅31日上午在龍山總統辦公室與國務總理韓悳洙、行政安全部長李祥敏、保健福祉部長曹圭鴻等人召開擴大周例會議，他首先表示，「首先最重要的是徹底釐清事故原因、將之透明對外公開，同時以此為基礎擬定根本對策，阻止下一次類似的事故再度發生。」

南韓總統辦公室副發言人轉述尹錫悅的發言，「若是活動有主辦單位，則一般主辦方會先擬好安全管理計劃，同時獲得警消單位的檢討與審議。不過若缺乏主辦單位，在安全管理上則是不太簡單。」

尹錫悅研擬之後討論相關的防災措施，未來就算地方政府不是活動的主辦單位，在地方政府的判斷下，可要求警方在車輛、人員等管控措施提供基本協助；而警方一旦判斷可能會發生意外，可向地方政府通報，實施緊急管控措施。

尹錫悅表示，「一想到因這場事故而過世的死者、家屬們，對於身為須對國民生命安全負起責任的總統而言，我感受到無以言喻的傷痛和責任。許多花樣年華的年輕人無法實現夢想與抱負、就這麼遭逢悲劇，對此我感到相當悲痛。」

尹錫悅曾於31日上午偕同妻子金建希前往設置於首爾圖書館正門的聯合焚香所獻花、弔唁。

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