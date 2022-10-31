梨泰院慘案憶起「寶可夢之亂」！人潮突多10倍　她嘆：事後才知可怕

▲梨泰院爆發踩踏事故。（圖／路透）

記者朱祖儀／綜合報導

南韓首爾梨泰院29日發生踩踏事故，造成154人身亡。此事讓不少台灣人回憶起6年前北投公園抓快龍的情形，粉專「通告人生」透露，當時她和小孩也一起去抓快龍，但走到一半驚覺人潮越來越多，後面還有人開始推擠，她急忙退到一旁才順利脫身，現在看到梨泰院事件，希望以自己的經驗告訴大家危險性。

通告人生在臉書發文表示，當時他們全家下午一起去北投公園附近玩，順便帶小孩去抓寶可夢，起初附近人潮還沒有這麼多，他們就想著在公園附近休息，順便等快龍出現，抓完就要回家。當快龍出現後，公園附近的人潮開始移動，她也牽著孩子往快龍的方向走過去，沒想到這時人潮越來越多，「原來當時在附近的小巷弄內其實也有很多來抓寶可夢的人，只是當時我們沒看到也不知道」，只能慶幸當時有人在指揮交通。

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▲不少人因為梨泰院事故，想起6年前的寶可夢之亂。（資料圖／記者黃克翔攝）

通告人生表示，等過馬路的時候，她牽著孩子的手，驚覺周圍人潮比原本看到的還要多出將近10倍，由於當時碰到紅燈，想抓快龍的人一直無法前進，就有人開始想推擠，她急忙將孩子護在身前，並大聲喊著「不要推擠，很危險」，接著趕緊帶小孩緩緩從旁邊退出，才終於順利脫身，「那時候的狀況是只要你往後退，就有人馬上往前補上空位，完全是前胸貼後背的情況」。

通告人生表示，幸好當時大部分的人都很克制，也很有秩序，加上警察、義交指揮交通控制人潮，且那個區塊空間夠大，她才能順利離開，「事後看到照片，才發現當時狀況有這麼可怕。在當下是很難反應過來有危機」。反觀這次梨泰院事件，她表示雖然有許多傳言流竄，「不管是否為真，這樣的狀況，都不是我們能事先預測得到的」，更何況當時的情況也不是想離開就能馬上脫身，因此不希望有人去嘲笑死者。

▲當年北投公園的抓寶人潮。（資料照／記者李毓康攝）

通告人生也提醒，之後不管到何處遊玩，都要留意身邊的空間，「只要發現你身前無法保持一個人的空間，請務必做撤離的動作，如果有人推擠作亂，務必大聲制止，講話簡潔有力，用命令句」，希望以她自身的經歷，可以讓更多人知道危險就在一瞬間。