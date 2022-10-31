超級比一比！這兩個女人網友討論炸鍋　神比喻好老闆VS.慣老闆

▲新竹市長候選人高虹安（左）與沈慧虹（右）。（合成圖／記者林敬旻攝／記者陳凱力翻攝）

政治中心／台北報導

九合一選舉倒數27天，新竹市長選情「雙虹對決」引發關注，有媒體透過3分鐘影音比較民進黨候選人沈慧虹、民眾黨候選人高虹安，兩種截然不同風格引發網友熱烈討論，臉書粉專「脫北者冰狼」分享該影片，短短一天就破萬讚、超過1500次分享，「雙虹對決」越演越烈。

有媒體報導用3分鐘影音「雙虹決戰風城」比較沈慧虹、高虹安，提到與幕僚對講稿，沈慧虹回應，她不會刻意修改講稿，「因為上台每個人消化完，講出來的不會是逐字稿」，面對講稿若有錯字，沈慧虹直率回應「怪他幹嘛？我也會筆誤呀！」沈慧虹也說，面對幕僚的錯誤，比起責怪、她更重視解決問題，「（責罵）沒有意義阿！你要解決問題比較重要，沒有人故意要把事情做錯。」

高虹安則展現截然不同領導風格，她強調針對講稿「上台前一秒，可能都還會做一些調整」，她也直言這樣追求完美性格的確會「讓幕僚蠻頭痛」，面對講稿出現錯誤，高虹安也展現嚴厲風格回應，「如果（幕僚）有重新看過，那就不應該有錯字」，更直言自己會去「罵員工，要讓他知道事情的嚴重」。

近600則留言熱烈討論雙虹風格，網友高喊希望有同理心、溫暖的沈慧虹是自己主管，而高虹安則是網友「最不想遇到」的高傲自大老闆，網友一陣哀號，紛紛分享遇到「慣老闆」的痛苦回憶，「有功她拿有過你扛」、「沒料主管、最雷長官」、「會演戲的空降主管」。

「一個是展現權勢、另一個是解決問題」，網友留言討論兩人風格迥異，也有網友分享「一個想把事情做好，另一個只想踩別人」，也有人看見「嬌生慣養和腳踏實地的差別」，雙虹影片一出，YouTube點擊超過6千次，網友更是熱烈迴響，雙虹誰是慣老闆、誰是好老闆高下立判。