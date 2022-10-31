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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍控蘇貞昌女兒藉白手套拿標案　行政院：合作對象是民間廠商

▲▼行政院發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人羅秉成。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲及梁為超31日舉行記者會，指控行政院長蘇貞昌小女兒蘇巧純，藉其他公司名義，取得2495萬桃園總圖的互動多媒體標案，且桃園市政府、總圖館長都應知情。對此，行政院發言人羅秉成回應，該公司兩年前即聲明在蘇揆任內不投標政府標案，迄今並未違背此承諾，該案簽約合作對象是民間廠商而非公部門。

針對國民黨委員質疑蘇巧純所經營的二三設計公司是否參與桃園新總圖標案，羅秉成表示，二三設計公司兩年多前即曾聲明在蘇揆任內不投標政府標案，經瞭解，該公司迄今並未違背此一承諾，且就本案而言，得標廠商投標與參與市政府審查時，二三設計公司都沒有參與，也從未參與所謂議價會議，且二三設計公司的合作對象是得標廠商的下游廠商，簽約合作對象是民間廠商而非公部門，不應混為一談。

國民黨台北市前議員羅智強2020年曾質疑二三設計靠蘇貞昌取得標案，而二三設計公司當時發布聲明回應指，因家庭背景遭攻擊抹黑，蘇貞昌任內不再投標政府標案；並指即便是依照政府公告，公開透明參與投標、合法得標的專案，也被扭曲成私相授受，這種惡意攻訐尤其在2019年蘇貞昌重新擔任公職後，更為頻繁，這不但對二三設計全體人員多年的努力非常不公平，甚至對評審投標案件的專業審查老師們非常不敬。

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