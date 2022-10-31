黃珊珊自稱「坐二望一」　吳思瑤：有自信是非常好的事情

▲黃珊珊昨與柯文哲和民眾黨市議員候選人同台造勢。（資料照／記者袁茵攝）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊30日舉辦首場造勢大會時，高呼她民調至少「坐二望一」，有望衝到第一名，還說自己投票日隔天「就可以上工了」。對此，民進黨台北市長候選人陳時中的競選總幹事吳思瑤31日直言，有自信是非常好的事情，陳時中用負責的態度面對選舉，盼不要浪費太多篇幅在抹黑、篇幅或口水。

陳時中今天沒有公開行程，競選總部舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會，吳思瑤會中接受媒體時事提問時說，有自信是非常好的事情，而陳時中擁有的不是只有個人的自信而已，還有強大的市民支持，這才是他們信心最大來源。

陳時中競選辦公室發言人、醫師羅浚晅也說，昨天聽到陳時中談這件事情，他是很開心的，因為現在很多政治人物歷練不夠、經驗不夠，容易見樹不見林，而他盼讓台北市民看到城市未來願景。

至於國民黨台北市長候選人蔣萬安批評確診者無法投票一事，是中選會瀆職，吳思瑤直言，蔣萬安是現任立委，對於政府的作為可以在立院行使監督之權，不要隨時隨地用「瀆職」這個口頭禪，這是不負自己的責任，只會胡亂栽贓別人，有權者不願意行使權力反而扣別人帽子，是非常可惜的。