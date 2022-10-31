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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳思瑤：陳時中有非常多朋友　從未在總部看過林錦昌

▲▼文總秘書長林錦昌、行政院政委張景森深入馬祖居民家中，學習古法釀造老酒。（圖／文總提供）

▲林錦昌。（資料照／文總提供）

記者呂晏慈／台北報導

有媒體報導，文化總會前秘書長林錦昌及總統府前副秘書長姚人多將加入民進黨台北市長候選人陳時中團隊，不過，媒體人黃暐瀚表示，林錦昌親口稱從頭到尾沒有幫陳時中。對此，陳時中競選總幹事吳思瑤31日受訪說明，至今為止，她沒有在總部或會議室看過林錦昌，不過，陳時中有非常多的朋友，會在最關鍵的時刻助一臂之力，歡迎大家來幫忙。

陳時中競選總部上午舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。

吳思瑤會中接受媒體訪問時表示，她是競選總幹事，截至今日為止，沒有在總部或會議室看過林錦昌。她表示，陳時中有非常多的朋友，那在最關鍵的時刻，大家都願意助一臂之力，歡迎大家來幫忙，但對於特定人士、哪些人來，太多的著墨完全不必要，有好朋友幫忙是自然不過，「陳時中的隊伍只會愈來愈壯，我們的朋友會愈來愈多」。

此外，陳時中10月23日被媒體問及此議題時說，「競總這邊都是根據議題上需要廣邀好朋友一起協助，大家也都非常樂意」；當時有輔選人士即直言，面對選戰進入最後倒數階段，選情仍然非常膠著，大家都是非常熟、很好的朋友，許多人近期都表達關心，或表達願意幫忙的意願，不過，林錦昌、姚人多並不算「加入競選團隊」。

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