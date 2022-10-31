開放邊境出入境增1.71倍　蘇貞昌要求吸國外觀光市場

▲行政院擴大防疫會議。（圖／行政院提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣邊境解封，行政院長蘇貞昌31日上午召開擴大防疫會議，指揮中心報告，現在平均每日入境1萬又74人次，較前月增加1.71倍；蘇揆裁示，請交通部持續努力，訂出辦法導引國內特色景點的發展與宣傳，吸引國外觀光市場，恢復台灣觀光的榮景。

蘇貞昌今天說，從上月底開始，境內外管制措施已逐漸開放，國內疫情狀況也朝向明朗的方向發展，這不僅是有賴於防疫團隊的努力，也要感謝民眾的配合，這是全體國人所共同創下的佳績，而多數國家對於疫情管制也已邁入新的階段，不僅國人紛紛前往國外出遊，亦持續有外籍人士來台觀光，請交通部持續努力，訂出辦法導引國內特色景點的發展與宣傳，吸引國外觀光市場，恢復台灣觀光的榮景。

指揮中心表示，全球疫情趨緩，上周下降15％，北半球進入秋冬季節，評估呼吸道疾病傳播風險將逐漸升高，而BA.5變異株仍為全球主流株，佔比約77.1%，且持續變異，仍需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變與流行；國內疫情全國新增病例數呈下降趨勢，已過高峰，10月24日至30日較前一周下降9.8%，輕症或無症狀者為99.56%，隨邊境開放、入境數增加及進入呼吸道病毒流行季節，將持續密切關注重症高風險族群、監測國內變異株檢出情形及後續疫情趨勢。

指揮中心指出，10月13日調升入境總量為單周15萬人、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫等措施，開放至本月29日，入、出境人數均明顯成長，平均每日入境1萬又74人次，較前一月增加1.71倍。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.9%，第2劑為88.3%，第3劑為73.9%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為94.1%，第4劑施打率則為15.4%，累積施打已超過6,343萬人次；此外，快篩實名制自4月下旬實施至本月29日，累計已實施六輪，共販售1422萬餘份（共7111萬餘劑），其中，0至6歲幼童及65歲以上長者免費領取部分，累計領用超過656萬餘份（3282萬餘劑），截至本月29日止，家用快篩試劑庫存尚存1億3759萬劑，目前快篩試劑疫苗數量非常充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種疫苗。