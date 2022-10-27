美管制中半導體影響小　王美花：產品可銷售出去台灣還有優勢

▲經濟部長王美花。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌27日主持行政院會，美國對中國半導體管制包括製程設備、先進運算晶片、超級電腦、人員限制措施，多集中在高階運算製程，經過評估對台灣影響有限。蘇貞昌也指示副院長沈榮津，強調台灣在國際半導體供應鏈佔有一席之地，要和業者一起研議，提出半導體未來發展策略，政府將大力支持，鞏固台灣半導體競爭優勢。

在會後記者會上，經濟部長王美花說，現在台灣生產出來的半導體，有6成賣到中國，包括大量的電子消費產品如iPhone、手機、筆電，都在中國做組裝，所以會需要晶片賣到中國。

面對美中貿易戰、美方管制晶片出口，對台灣有無影響？王美花說，美國就晶片的部分只有管制特定規格，是用在很高階的高速運算跟AI晶片，不是消費品，只有少數公司有需求，業界盤點後，這部分非常少，所以影響很有限。

發言人羅秉成補充，美國這次對中國晶片的管制是精準到位，分別從設備、技術跟人才多管齊下，人才部分至關重要，或著因應策略也要對應這3個管制，因勢利導，找出機會把相關影響降到最低。

羅秉成指出，產業面評估來看的話影響有限，人才除了自己人才要養成，美國的管制措施對在大陸工作的綠卡人士也有所限制，能否爭取他們到台灣工作，就是人才會有加乘效應。設備部分，能否把相關設備強化在地化，這都是台灣的機會，也是在這幾個因應策略之下。



至於美中貿易戰是否會影響到明年台灣的經濟成長？王美花說，美中的態勢是在科技上做競爭，會不會有相關的衍伸會戒慎恐懼，但如果就目前規範，台灣的高階晶片還有群聚效果，持續讓產品可以銷售出去，還是很有優勢地位。

至於明年的經濟，王美花坦言，會有更多因素影響，比如俄烏戰爭、全球通膨、升息等，這些各面向大的經濟問題反而是影響全球，台灣是以出口為導向，這是聯動的。