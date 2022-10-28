陳以信爆故宮打破國寶龍紋碗！　控吳密察下封口令：不典藏不舉報

▲陳以信驚爆故宮打破國寶龍紋碗高層下封口令。（圖／陳以信辦公室提供，點圖放大）

記者詹宜庭、蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳以信28日於立法院國是論壇中表示，去年二月故宮進行數位典藏及清查時，不慎打破國寶龍紋碗，且故宮院長吳密察下令「不典藏、不舉報」，試圖掩蓋這件事。不僅如此，陳以信更爆料，「摔破文物」事情不只一件，有檢舉消息指出，最近故宮又摔破了另一件明代青花瓷器，而吳密察與故宮高層又想隱瞞。因此，他今天要公開舉報，請行政院長蘇貞昌下令徹查此事，並要求吳密察下台。

陳以信表示，「嬌黃釉綠彩龍紋碗」的清代文物，以嬌黃釉為底，再以綠彩雕刻出雙龍搶珠的精緻陶瓷碗，非常美麗珍貴，珍藏在國立故宮博物院從來未曾對外展覽。但是他最近接獲檢舉，檢舉內容指出，這樣一件國家珍寶被故宮人員打破了，而且在事發之後故宮高層打算瞞天過海，將這件國家級醜聞掩蓋過去，「我今天要公開舉報此事，請行政院蘇院長下令徹查。若此事為真，這會是國宮博物院有史以來第一次打破國寶，必須追查故宮吳密察院長的行政以及政治責任。」

陳以信透露，去年2月故宮執行文物數位典藏計畫時，將此綠彩龍紋碗移出庫房的過程中不慎將此碗摔破，事發之後相關人員立即向院長吳密察報告，但吳院長卻決定隱瞞事故經過，下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前也不得做檢視報告，尤其要求相關人員要封口，將所有的相關文件用最高密件的方式來處理，以免留下任何的證據。

陳以信認為，故宮摔破國寶或許不是故意，但是事後意圖隱匿就是故意，摔破國寶有行政疏失的責任，但故宮意圖欺瞞國人就有嚴重的政治責任。

此外，陳以信更爆料，「摔破文物」事情還不只一件。他說，有檢舉消息指出，最近故宮又摔破了另一件明代青花瓷器，這件瓷器比清代的瓷碗還要珍貴，結果吳密察與故宮高層又在故技重施，意圖瞞天過海，再用相同的手法隱匿證據、欺瞞長官欺瞞國人，「這樣的故宮院長不只失職、失格，更是欺騙國人、對不起國人。」

陳以信說，今天在蘇貞昌面前公開舉報此事，就是要請蘇貞昌立即召見吳密察徹查此事，並追究相關人員的責任，如果此事屬實，請蘇貞昌代表政府向國人鄭重道歉，讓吳密察為此事下台負責。