▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為落實「0-6歲國家一起養」，擴大補助對象範圍，行政院長蘇貞昌27日在院會中拍板0到未滿5歲育兒津貼、0到未滿2歲托育補助等，取消排富規定，同時為托育、教保服務人員調薪，更無後顧之憂的照顧幼兒。蘇貞昌說，蔡政府是史上最照顧育兒家庭的政府，明年更編列超過1000億預算，希望從方方面面減輕婚育家庭的育兒負擔。

蘇貞昌27日主持行政院會，會後由發言人羅秉成在記者會轉述。蘇說，今天又有好消息要向大家宣布，這幾年來政府推動少子女化對策，不僅讓照顧向前延伸，從受孕懷胎就開始，養兒育女的津貼更多、托育的環境更友善。但政府不以現狀為滿足，還是設法為育兒家庭做得更多、更好，今天衛福部、教育部從錢、人、設備3個面向提出精進措施，從明年的1月起就可以實施。

蘇貞昌指出，為了讓照顧的對象更全面，育兒津貼以及托育補助都將不排富，綜合稅率20%以上的家庭也能申請，因此將新增4萬多名幼童受惠。

至於人的方面，為了讓提供教保服務的人員更能安心照顧幼兒，長留久任，政府也將為他們加薪，在公共化托育人員部分，起薪從原本每個月2.8萬元，一舉調高到3.5萬多元；準公共托育教保人員部分，薪資從原來的2.8萬、2.9萬，一致性依年資分3級距調高為3.3萬到3.6萬；公私立幼兒園的教保員的教保費，也從原本每個月900元加高到2000元。以上措施合計有7萬多名幼教服務人員受惠。

設備方面，保母及托嬰中心優化設施設備，政府也有提供補助，例如準公共的保母購置教具、充實設備，由原本每人每年獎助5000元加倍提高到1.2萬；準公共托嬰中心的硬體改善，將新增補助40到80萬元。另外，也給予願意主動調降照顧比為1:4的托嬰中心，2023年持續由政府給予每年至多50萬元的獎助。

蘇貞昌說，今天的方案將大力支持予以核定，也已經在明年度總預算中編列55億元的經費，請教育部、衛福部盡速完成計畫修正，並廣為宣導、說明。

蘇貞昌表示，蔡政府是史上最照顧育兒家庭的政府，為了讓年輕一代願婚、敢生、樂養，政府投入少子女化對策的經費從2016年的150多億，大幅成長到今年超過800億，明年更編列超過1000億預算，希望從方方面面減輕婚育家庭的育兒負擔。