　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鄭州派工作組進駐富士康！　員工喊「心裡很難受」：閉環十幾天了

▲▼ 富士康員工徒步回家。（圖／翻攝自微博）

▲微博傳出有不少富士康員工徒步回家。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

河南鄭州疫情嚴峻，富士康近期亦傳出亂象，有員工在網上PO出徒步回家的內容。目前，當地政府已向富士康派駐「駐廠工作組」。一名行政人員無奈表示，「我（現在）在宿舍，我們廠閉環管理十幾天了，點對點上班。」

綜合陸媒報導，河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等五地，發布了致在富士康工作人員的公開信。內容指出，做好當地戶籍員工返回家鄉的準備，或是會派專車接返；確需返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。

▲▼ 富士康員工徒步回家。（圖／翻攝自微博）

▲民眾拍下富士康員工回家照。（圖／翻攝自微博）

富士康一名行政辦公人員表示，自己看到網上員工「逃離」的內容後，內心也是五味雜陳，「心裡很難受。我（現在）在宿舍，我們廠閉環管理十幾天了，點對點上班。」

該名工作人員同時表示，目前，當地政府已向富士康派駐駐廠工作組。另一位負責人則透露，目前，他們正會同河南省有關部門，開會研究相應措施。

▲▼ 富士康員工徒步回家。（圖／翻攝自微博）

▲微博上關於富士康員工徒步回家的貼文。（圖／翻攝自微博）

在大陸社群網路上，流傳大量關於富士康亂象，包括大規模感染、徒步上百公里回家等。有不少網友發出疑問，富士康到底怎麼了？央視新聞報導28日河南新增24例無症狀，工廠內並沒有陽性，「那為什麼工廠會亂成一團？」

值得一提的是，10月下旬網路流傳「鄭州園區約兩萬人確診」，富士康科技集團26日發布聲明表示，為嚴重不實訊息。富士康向陸媒表示，目前園區內生產運營相對穩定，並持續做好在職員工的安全防護。

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
在韓留學生一出酒吧「目擊整排遺體」　他被擠在轉角：瞬間難呼吸
韓星萬聖節照全刪光！　梨泰院3580失蹤者「影后急協尋」
「確診隔離」要縮短了！　莊人祥：擬7天變5天
梨泰院「夜店音樂」淹沒呼救聲！後方聽不見尖叫　繼續往前擠
快訊／奈格挾豪雨！　宜蘭發布「土石流警戒」
快訊／「四爺」陳傑憲當爸了！　大曬比基尼辣妻照
快訊／今增76死！　本土+31500
她揭10萬人瘋湧梨泰院關鍵！　4原因錯失黃金時間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平就梨泰院「人踩人」悲劇　向尹錫悅致慰問電

他借「億元頂級法拉利」載妹　出發3秒就出事！要賠近千萬嚇呆了

鄭州派工作組進駐富士康！　員工喊「心裡很難受」：閉環十幾天了

英媒誤指梨泰院慘劇「發生在香港」　網怒：當93年蘭桂坊？

梨泰院人踩人增至4中國公民遇難　駐韓使館：警惕陌生「糖果」

遇上人踩人怎自救？醫警告2件事千萬不能做　跌倒雙臂護頭

上海外灘8年前跨年慘劇！100萬人湧入踩死36人　包括1台灣女性

梨泰院人踩人「增至3中國人遇難」　駐韓使館：具體身分暫不明確

民眾爭睹錢塘江「鬼王潮」！　下秒被拍飛臣服大自然力量

香港蘭桂坊29年前爆人踩人慘劇！200人被困「人牆」　釀21死63傷

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

爽拋玩具「砸中爸要害」　崩潰慘叫..兒竟秒露燦笑

在戶外練習拋接雜耍環　竟精準套上「路過海鷗」

習近平就梨泰院「人踩人」悲劇　向尹錫悅致慰問電

他借「億元頂級法拉利」載妹　出發3秒就出事！要賠近千萬嚇呆了

鄭州派工作組進駐富士康！　員工喊「心裡很難受」：閉環十幾天了

英媒誤指梨泰院慘劇「發生在香港」　網怒：當93年蘭桂坊？

梨泰院人踩人增至4中國公民遇難　駐韓使館：警惕陌生「糖果」

遇上人踩人怎自救？醫警告2件事千萬不能做　跌倒雙臂護頭

上海外灘8年前跨年慘劇！100萬人湧入踩死36人　包括1台灣女性

梨泰院人踩人「增至3中國人遇難」　駐韓使館：具體身分暫不明確

民眾爭睹錢塘江「鬼王潮」！　下秒被拍飛臣服大自然力量

香港蘭桂坊29年前爆人踩人慘劇！200人被困「人牆」　釀21死63傷

習近平就梨泰院「人踩人」悲劇　向尹錫悅致慰問電

愛快羅密歐「主力跑房車＆跑旅車」同步改款！外觀、內裝都升級

索馬利亞連續爆炸！汽車炸彈攻擊100死300傷　遍地鮮血

利用各黨資源拉票？　黃珊珊：也沒人說郝龍斌是「阿扁男孩」

初次見媽敷「泡泡面膜」　毛女兒嚇到開飛機耳：妳是誰！

美國運通黑卡「沒有無上限」　網紅氣炸：這額度是羞辱我嗎…剪卡剪不斷

有症狀勿輕忽！「累腫喘」心臟衰竭前兆　把握黃金時間治療

墓前道別離世親人　陌生浪浪突伸手「幫擦乾眼淚」她痛哭：謝謝你

除草工慘遭蜂螫引嚴重過敏　休假消防員急CPR仍回天乏術

在韓留學生一出酒吧「目擊整排遺體」才知出事！　他被擠在轉角：瞬間難呼吸

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

接錯孫女！迷糊阿公：她叫我爺爺

剛出生嬰兒「這一動作」瞬間爆紅

媽去世前堅持做最後一餐　兒見背影暴哭

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

美豔人妻路邊炒米粉　狂吸42萬粉

蘭桂坊29年前人踩人慘劇　釀21死

上海2014跨年慘劇！100萬人湧入踩死36人　

梨泰院人踩人「增至4中國公民遇難」

人踩人怎自救？2事千萬不能做

民眾觀錢塘江鬼王潮　下秒被拍飛

公益市集再出發　週末閤家好去處

梨泰院人踩人「增至3中國人遇難」

梨泰院149死有1中國公民遇難

梨泰院慘劇被誤指在香港　網怒當蘭桂坊？

更多熱門

相關新聞

XBB、BQ.1肆虐65國已淪陷　WHO密切監測中

XBB、BQ.1肆虐65國已淪陷　WHO密切監測中

新病毒XBB和BQ.1已在亞洲和歐美多國現蹤，世界衛生組織（WHO）病毒進化技術諮詢小組24日召開會議，討論這2支Omicron亞型變異株的最新進展，以及它們對公共衛生系統的影響。

歐盟示警！　打這2款新冠疫苗「可能月經大出血」

歐盟示警！　打這2款新冠疫苗「可能月經大出血」

BA.5次世代疫苗確定不分階段！12歲以上全面同步開打

BA.5次世代疫苗確定不分階段！12歲以上全面同步開打

快訊／本土+32486　死亡+76！　仍有8縣市病例破千

快訊／本土+32486　死亡+76！　仍有8縣市病例破千

疫情降了？台大醫「驚見1慘況」還燒得很旺：檯面上看不到

疫情降了？台大醫「驚見1慘況」還燒得很旺：檯面上看不到

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情鄭州疫情富士康

讀者迴響

熱門新聞

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

她們死在我身邊！梨泰院倖存者「2女面前斷氣」崩潰了

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

梨泰院20歲倖存者還原現場

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面