鄭州派工作組進駐富士康！　員工喊「心裡很難受」：閉環十幾天了

▲微博傳出有不少富士康員工徒步回家。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

河南鄭州疫情嚴峻，富士康近期亦傳出亂象，有員工在網上PO出徒步回家的內容。目前，當地政府已向富士康派駐「駐廠工作組」。一名行政人員無奈表示，「我（現在）在宿舍，我們廠閉環管理十幾天了，點對點上班。」

綜合陸媒報導，河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等五地，發布了致在富士康工作人員的公開信。內容指出，做好當地戶籍員工返回家鄉的準備，或是會派專車接返；確需返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。

▲民眾拍下富士康員工回家照。（圖／翻攝自微博）

富士康一名行政辦公人員表示，自己看到網上員工「逃離」的內容後，內心也是五味雜陳，「心裡很難受。我（現在）在宿舍，我們廠閉環管理十幾天了，點對點上班。」

該名工作人員同時表示，目前，當地政府已向富士康派駐駐廠工作組。另一位負責人則透露，目前，他們正會同河南省有關部門，開會研究相應措施。

▲微博上關於富士康員工徒步回家的貼文。（圖／翻攝自微博）

在大陸社群網路上，流傳大量關於富士康亂象，包括大規模感染、徒步上百公里回家等。有不少網友發出疑問，富士康到底怎麼了？央視新聞報導28日河南新增24例無症狀，工廠內並沒有陽性，「那為什麼工廠會亂成一團？」

值得一提的是，10月下旬網路流傳「鄭州園區約兩萬人確診」，富士康科技集團26日發布聲明表示，為嚴重不實訊息。富士康向陸媒表示，目前園區內生產運營相對穩定，並持續做好在職員工的安全防護。