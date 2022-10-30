鄭州富士康傳員工「徒步百公里回家」　黨書記：無力獨自支撐局面

▲富士康傳出大批員工逃回家。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

位於大陸河南鄭州的富士康近期頻傳亂象，許多員工徒步走上百公里回家。大陸網路流傳一篇自稱是富士康黨委書記蘇東霞的貼文，直言無力獨自支撐局面，不得已默許讓廠區員工自行回家，「請你相信，這家公司肯定比這個社會更乾淨…。」

據《宛商財經》，一篇由蘇東霞發出的貼文寫道，「在公司工作生活的第15天，每一天，殫精竭慮，不遺餘力，伴著信任危機和輿情壓力，卻不曾懷疑努力的意義。注定又是一個不眠之夜，希望下面的文字能讓更多人看見。」

蘇東霞指出，富士康鄭州廠區有20多萬人，這注定不僅僅是一家公司，而是一個複雜的社會，管理難度很大；在疫情發生後，富士康盡力在內部調動資源努力處置，外部支持較少，除象徵性給些蔬菜慰問品外，「你還收到過什麼？有沒有給大家每天提供一日三餐？」

蘇東霞還表示，公司沒有資源去控制輿論，「所以你看到的負面信息可能也是其中的真相之一。但是請你相信，這家公司肯定比這個社會更乾淨。」

最後，蘇東霞說，樂觀、積極向上是最好的抗體，「相信，定凱旋！」

▲民眾拍下富士康員工回家照。（圖／翻攝自微博）

在大陸社群網路上，流傳大量關於富士康亂象，包括大規模感染、員工徒步上百公里回家等。畫面顯示，大量年輕男女穿著厚外套，手拖行李走在公路、田邊小路；天黑時，蹲坐在馬路上。路邊有人放置樽裝水、麵包和點心，亦有影片拍到「歡迎富士康孩子們回家」等橫幅。

有網友發出疑問，富士康到底怎麼了？央視新聞報導28日河南新增24例無症狀，工廠內並沒有陽性，「那為什麼工廠會亂成一團？」

▲微博上關於富士康員工徒步回家的貼文。（圖／翻攝自微博）

據悉，目前當地政府已向富士康派駐「駐廠工作組」。河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等五地，發布了致在富士康工作人員的公開信。內容指出，做好當地戶籍員工返回家鄉的準備，或是會派專車接返；確需返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。