　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鄭州富士康傳員工「徒步百公里回家」　黨書記：無力獨自支撐局面

▲▼ 富士康亂象 。（圖／翻攝自微博）

 ▲富士康傳出大批員工逃回家。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

位於大陸河南鄭州的富士康近期頻傳亂象，許多員工徒步走上百公里回家。大陸網路流傳一篇自稱是富士康黨委書記蘇東霞的貼文，直言無力獨自支撐局面，不得已默許讓廠區員工自行回家，「請你相信，這家公司肯定比這個社會更乾淨…。」

據《宛商財經》，一篇由蘇東霞發出的貼文寫道，「在公司工作生活的第15天，每一天，殫精竭慮，不遺餘力，伴著信任危機和輿情壓力，卻不曾懷疑努力的意義。注定又是一個不眠之夜，希望下面的文字能讓更多人看見。」

蘇東霞指出，富士康鄭州廠區有20多萬人，這注定不僅僅是一家公司，而是一個複雜的社會，管理難度很大；在疫情發生後，富士康盡力在內部調動資源努力處置，外部支持較少，除象徵性給些蔬菜慰問品外，「你還收到過什麼？有沒有給大家每天提供一日三餐？」 

蘇東霞還表示，公司沒有資源去控制輿論，「所以你看到的負面信息可能也是其中的真相之一。但是請你相信，這家公司肯定比這個社會更乾淨。」

最後，蘇東霞說，樂觀、積極向上是最好的抗體，「相信，定凱旋！」

▲民眾拍下富士康員工回家照。（圖／翻攝自微博）

在大陸社群網路上，流傳大量關於富士康亂象，包括大規模感染、員工徒步上百公里回家等。畫面顯示，大量年輕男女穿著厚外套，手拖行李走在公路、田邊小路；天黑時，蹲坐在馬路上。路邊有人放置樽裝水、麵包和點心，亦有影片拍到「歡迎富士康孩子們回家」等橫幅。

有網友發出疑問，富士康到底怎麼了？央視新聞報導28日河南新增24例無症狀，工廠內並沒有陽性，「那為什麼工廠會亂成一團？」

▲微博上關於富士康員工徒步回家的貼文。（圖／翻攝自微博）

據悉，目前當地政府已向富士康派駐「駐廠工作組」。河南禹州市、長葛市、沁陽市、許昌市魏都區和西華縣等五地，發布了致在富士康工作人員的公開信。內容指出，做好當地戶籍員工返回家鄉的準備，或是會派專車接返；確需返鄉者需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。

►不用記密碼，聰明開鎖！「指靜脈智慧保險箱」激殺價8990元

ET快訊
梨泰院失蹤數「累計破4024起」！家屬聞噩耗昏倒送醫
鄭州富士康傳員工「徒步百公里回家」　畫面曝光
梨泰院死亡數女＞男！　醫：與女性「呼吸方式」有關
快訊／國道一號3車追撞！現場回堵4公里
梨泰院急救現場曝　米老鼠、木乃伊狂奔幫CPR
台灣留學生梨泰院驚魂！　「跌倒就完了」衝出窄巷
梨泰院到底哪裡好玩？　資深旅遊作家曝「像台灣這區」
梨泰院「推擠瞬間」影片曝！前面遭壓死　後面笑喊：往下走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鄭州富士康傳員工「徒步百公里回家」　黨書記：無力獨自支撐局面

胡錫進喊話馬斯克：希望推特「真誠容納我的發言」

習近平就梨泰院「人踩人」悲劇　向尹錫悅致慰問電

他借「億元頂級法拉利」載妹　出發3秒就出事！要賠近千萬嚇呆了

鄭州派工作組進駐富士康！　員工喊「心裡很難受」：閉環十幾天了

英媒誤指梨泰院慘劇「發生在香港」　網怒：當93年蘭桂坊？

梨泰院人踩人增至4中國公民遇難　駐韓使館：警惕陌生「糖果」

遇上人踩人怎自救？醫警告2件事千萬不能做　跌倒雙臂護頭

上海外灘8年前跨年慘劇！100萬人湧入踩死36人　包括1台灣女性

梨泰院人踩人「增至3中國人遇難」　駐韓使館：具體身分暫不明確

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

美國5口之家「身高皆188↑」　長腿妹曝巨人生活超困擾！

AirPods被搞丟慘遭壓爛　用生命發訊號讓主人找到

鄭州富士康傳員工「徒步百公里回家」　黨書記：無力獨自支撐局面

胡錫進喊話馬斯克：希望推特「真誠容納我的發言」

習近平就梨泰院「人踩人」悲劇　向尹錫悅致慰問電

他借「億元頂級法拉利」載妹　出發3秒就出事！要賠近千萬嚇呆了

鄭州派工作組進駐富士康！　員工喊「心裡很難受」：閉環十幾天了

英媒誤指梨泰院慘劇「發生在香港」　網怒：當93年蘭桂坊？

梨泰院人踩人增至4中國公民遇難　駐韓使館：警惕陌生「糖果」

遇上人踩人怎自救？醫警告2件事千萬不能做　跌倒雙臂護頭

上海外灘8年前跨年慘劇！100萬人湧入踩死36人　包括1台灣女性

梨泰院人踩人「增至3中國人遇難」　駐韓使館：具體身分暫不明確

不滿救國團、婦聯會受蔡政府壓迫　雷倩：他們下的命令我們全提告

林韋翰兩戰猛傳21次助攻　曾文鼎：幸運擁有他

台女模上廁所逃死劫！　憶梨泰院「目睹傷者瀕死」哽咽哭了

嘉市府挹注資源助新女力創業　9組各獲10萬圓夢金

邱愛珊衝選戰忙婆喪兩頭燒　盧秀燕為戰將加油：給志工媽媽機會

味全小龍打季後賽超出想像　大學長黃平洋提點

梨泰院256人傷亡　失蹤數「累計破4024起」！家屬聞噩耗昏倒送醫

租屋見天花板藏「神秘鉤子」　4間房間都有！內行曝真實用途

大型踩踏「澀谷警方」怎麼防？350警指揮交通　驚人空拍片曝光

企排／連莊直落三再退臺產　送二連勝給榮譽領隊最棒生日禮

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

大陸熱門新聞

接錯孫女！迷糊阿公：她叫我爺爺

剛出生嬰兒「這一動作」瞬間爆紅

媽去世前堅持做最後一餐　兒見背影暴哭

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

美豔人妻路邊炒米粉　狂吸42萬粉

梨泰院人踩人「增至4中國公民遇難」

人踩人怎自救？2事千萬不能做

上海2014跨年慘劇！100萬人湧入踩死36人　

蘭桂坊29年前人踩人慘劇　釀21死

民眾觀錢塘江鬼王潮　下秒被拍飛

網傳富士康書記發文：無力支撐局面

公益市集再出發　週末閤家好去處

梨泰院人踩人「增至3中國人遇難」

他借億元法拉利載妹　出發3秒就出事

更多熱門

相關新聞

確診隔離縮短！莊人祥：擬7天變5天

確診隔離縮短！莊人祥：擬7天變5天

台灣本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心也將研擬縮短確診者隔離天數。發言人莊人祥今透露，本週專家小組還會開會討論，方向是把隔離7天縮短成5天。

今本土比上周日降10.8%！莊人祥：死亡高峰也往下降

今本土比上周日降10.8%！莊人祥：死亡高峰也往下降

今增76死、本土+31500！

今增76死、本土+31500！

鄭州派工作組進駐富士康！員工喊「心裡很難受」

鄭州派工作組進駐富士康！員工喊「心裡很難受」

XBB、BQ.1肆虐65國已淪陷　WHO密切監測中

XBB、BQ.1肆虐65國已淪陷　WHO密切監測中

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情鄭州疫情富士康

讀者迴響

熱門新聞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

梨泰院夜店老闆拒絕開門　見死不救

梨泰院失蹤人數飆到2249人　家屬苦尋

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

她們死在我身邊！梨泰院倖存者「2女面前斷氣」崩潰了

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

台灣跨年也人擠人　他驚「很少大意外」

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面