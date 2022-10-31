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6縣市豪雨！「奈格今北上再增強」共伴最劇　全台連下2天

（圖／氣象局）

▲今天、周二水氣最多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台變天，6縣市防豪雨！中央氣象局預報員陳伊秀提醒，今天（31日）、周二奈格颱風外圍環流和東北季風增強影響，風雨最大，而今天的「共伴效應」最強、最明顯；奈格颱風今開始往北走，比較靠近台灣，且北上過程中稍增強。

超大豪雨特報：宜蘭縣

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豪雨特報：基隆市、台北市、新北市、花蓮縣、台東縣

氣象局發布「豪雨特報」，東北季風及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，花蓮縣山區及基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣（綠島、蘭嶼）有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮地區並有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局也發布「陸上強風特報」，東北季風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周二颱風外圍環流和東北季風增強影響，水氣偏多，北部、東半部和恆春半島降雨較全面、有陣雨，其中基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部豪雨或豪雨以上降雨；另外，中南部也有局部短暫陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

陳伊秀分析，今天「共伴效應」最強、最明顯，因颱風有偏北分量往北走，比較靠近台灣，且北上過程中稍增強，加上配合東北季風影響；預計颱風周二接近東沙島海面，之後開始偏西走，往海南島和華南沿海移動。

陳伊秀說，周三颱風逐漸遠離，仍吹東北季風，北部、東半部有短暫陣雨，中南部山區也有局部短暫雨，但降雨都明顯趨緩；周四東北季風減弱，降雨更趨緩；周五到周日另波東北季風增強，北部轉涼。她表示，周三起主要是北部、東半部迎風面降雨，而中南部山區也偶有零星降雨。

▼奈格今開始往北走。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

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