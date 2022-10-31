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新北今晨6時起河濱停車場只出不進　紅黃線開放停車路段一次看

記者黃翊婷／綜合報導

受到第22號颱風奈格的外圍環流與東北季風共伴效應影響，北部、東半部大雨不斷。新北市府水利局宣布，自今日（31日）清晨6時起實施新店溪及大漢溪沿線高灘地停車場車輛只出不進；另外，會開放水門周邊部分道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線停車，路邊停車格也暫停收費。

▲▼新北水門周邊紅黃線，學校今日下午5時起開放停車。（圖／新北市府提供）

▲新北江子翠水門。（資料照／新北市府提供）

新北市府水利局表示，民眾若有車輛停放在河川區域或各河濱公園內，請儘速駛離，以免愛車受損；另外，新北市各橫移門、越堤道及高灘地便道等仍維持正常通行。

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交通局也表示，建議車主停放車輛時務必留下聯絡電話以利聯繫，開放停車路段禁止並排停車，不得妨礙救災車輛通行，確保公共安全維護，例如路口、公車站、消防栓、消防通道、高灘地園區道路及堤內外越堤道、隧道、橋梁、圓環、機慢車左轉專用道、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止停車。

交通局指出，永和區環河東、西路靠堤防側，用路人於停放車輛後請靠堤防側行走，至行人穿越道才可通過道路，並請駕駛人減速慢行，注意行人安全；至於紅黃線恢復管制時間，將視新北市情形再另行發布通知。

水門周邊部分紅黃線開放停車路段資訊如下：

新店溪流域：新店區寶元路1段(寶慶街-寶元路2段1巷)、忠孝大鵬堤外便道(環河路-鳴遠橋)、永和區環河東路（光復街至環河東路4段底）、仁愛路(保生路-永和路2段)、永平路(環河西路2段-中山路1段)、保生路(環河西路2段-中山路2段，中山路至仁愛路間路段雙號側除外)、永貞路(仁愛路-中山路1段)、保安路(環河西路1段-保生路)、環河西路(光復街-中山路1段352巷)、文化路(永和路2段-環河西路)、永利路(永貞路-林森路、永元路-永亨路)、永亨路(永貞路-成功路1段106巷)、國中路、民權路(得和路-更生街)、民生路(得和路-民生路46巷)及環河西路(縣民大道-中和區光環路)。

大漢溪流域：中和區/板橋區光環路1、2段(板橋區環河西路-中和區環河西路)、合宜路(樂群路-合宜一路)、環河西路(光環路-福祥路)。

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