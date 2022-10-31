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快訊／共伴「最猛豪雨」來襲！更驚人雨量擴大全台　3地區嚴防災

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲奈格颱風大轉彎往西北移動，外圍環流+東北季風產生共伴效應 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

「共伴效應最強時刻！」中央氣象局持續針對北北基、宜花東6縣市發布「豪雨特報」，受奈格颱風外圍環流加上東北季風影響，2天累積雨量宜蘭清水已經達到557毫米，預估未來兩天還有豪大雨來襲。專家就指出，今天（31日）雨量將會更驚人，且擴及更多地方，提醒宜蘭、台北東側、基隆北海岸3地區提高警覺。

天氣風險公司示警，「共伴效應最顯著時刻，北東持續留意豪大雨」，這兩天受高壓迴流水氣、颱風外圍水氣影響，北海岸、東北角、宜蘭山區、宜花交界沿岸等地區已經下了很多雨，尤其在宜蘭的西德、西帽山兩天下來已經累積700至800多毫米。雲圖顯示，颱風外圍大量的水氣已經來到台灣東半部，預計今天將是颱風水氣與東北季風交會、共伴效應最顯著的時間點，降雨的強度與範圍還會再擴大。

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▼共伴效應最猛雨勢來襲！降雨更強、範圍也將擴大。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

降雨範圍方面，天氣風險公司指出，依照定量降雨分布圖：紅色、紫色的地區務必要留意邊坡狀況，提醒民眾，非必要勿往山區、附近河川流域；桃園以南的西半部地區雨勢偏弱，但全日都有小雨、飄雨、滴雨的機會，沿海空曠地區都需要注意強陣風。另外提醒，若中北部（西半部）的河川溪流上游處或集水區為宜蘭附近的山區，也有可能受到影響流量變大，須加強留意。

氣象愛好「台灣颱風論壇」表示，不到3天，宜蘭南澳山區雨量已達963毫米，清水地熱雨量也有807毫米，而且持續累積中。今天共伴效應達到最強時刻，雨量會更驚人，並且擴及到更多地方。再次提醒：「宜蘭、台北東側、基隆北海岸未來24小時務必提高警覺，山區、溪邊河邊、海邊，不要靠近！」

氣象局30日晚間9時發布豪雨特報，受東北季風影響及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨機率，新北市山區有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生機率。

超大豪雨地區：宜蘭縣。
豪雨地區：新北市。
大雨地區：基隆市、台北市、花蓮縣、台東縣。

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